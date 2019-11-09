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Son Dakika Güncel Bursa Yusufelililer Derneği'nden şehit kütüphanesine kitap bağışı

Bursa Yusufelililer Derneği'nden şehit kütüphanesine kitap bağışı

6 saat önce

Bursa Yusufelililer Derneği, 2015 Yılında Cizre'de hain terör saldırısında şehit olan polis Salih Hüseyin Parça adına kurulan kütüphaneye çok sayıda kitap bağışladı.

Bursa Yusufelililer Derneği'nden şehit kütüphanesine kitap bağışı, System.String[]

Bursa Yusufelililer Derneği, 2015 Yılında Cizre'de hain terör saldırısında şehit olan polis Salih Hüseyin Parça adına kurulan kütüphaneye çok sayıda kitap bağışladı.


2015 yılında Cizre'de hain bir terör saldırısında şehit olan polis Salih Hüseyin Parça'nın ismi aynı ilçede açılan bir ilkokula verilerek ölümsüzleştirildi. Aynı ilçede eğitim veren Menderes Ortaokulu bünyesinde kahraman şehidimizin isminin verildiği 'Şehit Polis Hüseyin Salih Parça Kütüphanesi' de açıldı. Artvin Yusufelili olan şehidin adına yapılan bu güzel çalışmaya kayıtsız kalmayan Bursa Yusufelililer Derneği de, kurulan kütüphaneye Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği eserlerden ve dernek üyelerinin bağışladığı kitaplardan oluşan çok sayıda kitap ve öğrencilere kırtasiye malzemesi göndererek katkıda bulundu. Kampanya dolayısıyla bir araya gelen dernek yönetim kurulu üyeleri adına açıklamada bulunan Dernek Başkanı Şerafettin Yavuz, "Varlığımızı ve birliğimiz borçlu olduğumuz bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, bu küçük hediyemizin öğrencilerimize yararlı olmasını diliyoruz" dedi - BURSA

Cizre, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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