BURSA-Zabıta ekipleri pazaryerine maskesiz girişlere izin vermedi - Son Dakika

Zabıta ekipleri pazaryerine maskesiz girişlere izin vermedi

BURSA'da Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında pazaryerine maskesiz girişlere izin vermedi alışverişe tedbirsiz çıkanlara ücretsiz maske dağıttı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Lalaşahin semt pazarında kurulan pazaryerinde sıkı önlemler alan ekipler, girişe kurulan barikatta yaş kontrolü ve maske denetimi yaptı. Giriş çıkışlar tek yönlü sağlanırken pazaryerine maskesiz gelen vatandaşlar önce ellerini dezenfekte etti ardından maske taktı. Zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı ve çocukların pazaryerine girmelerine izin vermezken evlerine dönmeleri konusunda çağrı yaptı.

'BİRLİKTE YENECEĞİZ'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halk sağlığı için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde önlemlerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Bu illeti birlikte yeneceğiz vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymalarını ve gerek olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruzö dedi.