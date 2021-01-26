Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim - Son Dakika

Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim

26.01.2021 10:34

- Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim Bursa'da zabıta ekipleri, dolmuş, taksi ve halk otobüslerinde denetimleri sıklaştırdı.

- Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim

BURSA - Bursa'da zabıta ekipleri, dolmuş, taksi ve halk otobüslerinde denetimleri sıklaştırdı. Maske, hijyen denetimlerinin yanı sıra gerekli belgelerin de kontrolleri yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde taksi, dolmuş ve halk otobüslerinde denetimleri arttırdı. Ekipler tek tek durdurdukları araçlarda şoförlerin ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti. Şoförlerin araçlarındaki maske ve hijyenin sağlanması konusunda sorumlu oldukları uyarısını yapan zabıtalar, sürücülerin taşıması gereken belgeleri de denetledi. Kuralları ihlal eden sürücüler için cezai işlem uygulanırken, denetimlerin şehrin belirli noktalarında artarak devam edeceği öğrenildi.

Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim
Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim
Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim
Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim

Zabıta, Taksi, Bursa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim - Son Dakika


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