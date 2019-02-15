Bursa Zanlılar, 920 Gün Sonra Cinayet İşlenen Yerde

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Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı

Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı