Son Dakika Haberleri: Bursa Zanlılar, 920 Gün Sonra Cinayet İşlenen Yerde

Bursa Zanlılar, 920 Gün Sonra Cinayet İşlenen Yerde

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, cinayetten 920 gün sonra yani 2 yıl 6 sonra olay mahallinde cinayeti anlattılar. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayet mahallinde keşif yaptılar. Sanıklar, cinayetin nasıl işlendiğini mahkeme heyetine sözlü ve fiziki olarak anlattılar.

15 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan tekel bayi sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartıştı. Kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Suna, kaçmaya çalışırken vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Murat Büyükoyuncu, Hamdi B., S.B., H.Ş. ve R.O. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamdi B. de ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu ile diğer 4 sanığın, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, ilk duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğundan üzerinde silah olacağını düşündüm. O sırada tartışma ilerleyince Beytullah'ı dışarıya çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah yeniden silahına mermi sürme hareketi yapınca, ben de havaya iki el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm. Ancak onu ben vurmadım" dedi. Diğer sanıklar da ateş etmediklerini, suçsuz olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti son duruşmada cinayete ortak olduğu gerekçesiyle Semih B.?nin de tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Murat Büyükkoyuncu ile Semih B. ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, saat 19.00'da cinayet mahallinde hazır tutuldular. Emniyet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı keşifte, sanıklar cinayetin nasıl işlendiğini göstererek anlattılar. jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. 50 polis, 20 jandarma ekibinin bulunduğu keşif yaklaşık 2 saat sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:38 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı

FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 23:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Zanlılar, 920 Gün Sonra Cinayet İşlenen Yerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]