Bursa Zanlılar, 920 Gün Sonra Cinayet İşlenen Yerde

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, cinayetten 920 gün sonra yani 2 yıl 6 sonra olay mahallinde cinayeti anlattılar. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, cinayet mahallinde keşif yaptılar. Sanıklar, cinayetin nasıl işlendiğini mahkeme heyetine sözlü ve fiziki olarak anlattılar.
15 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan tekel bayi sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartıştı. Kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Suna, kaçmaya çalışırken vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Murat Büyükoyuncu, Hamdi B., S.B., H.Ş. ve R.O. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamdi B. de ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu ile diğer 4 sanığın, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, ilk duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğundan üzerinde silah olacağını düşündüm. O sırada tartışma ilerleyince Beytullah'ı dışarıya çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah yeniden silahına mermi sürme hareketi yapınca, ben de havaya iki el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm. Ancak onu ben vurmadım" dedi. Diğer sanıklar da ateş etmediklerini, suçsuz olduklarını söyledi.
Mahkeme heyeti son duruşmada cinayete ortak olduğu gerekçesiyle Semih B.?nin de tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklu sanıklar Murat Büyükkoyuncu ile Semih B. ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, saat 19.00'da cinayet mahallinde hazır tutuldular. Emniyet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı keşifte, sanıklar cinayetin nasıl işlendiğini göstererek anlattılar. jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. 50 polis, 20 jandarma ekibinin bulunduğu keşif yaklaşık 2 saat sürdü.