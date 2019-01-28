Son Dakika Haberleri: Bursa Zehir Taciri Kadınlar Güle Oynaya Adliyeye Götürüldü

Bursa Zehir Taciri Kadınlar Güle Oynaya Adliyeye Götürüldü

48 dakika önce

Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa Zehir Taciri Kadınlar Güle Oynaya Adliyeye Götürüldü, System.String[]
Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kadın satıcının ise adliyeye götürülürken gülmesi ve rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde 2 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, 55 gram esrar, 12 adet extacy hap, 14 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden 9'una uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç., K.Ç., G.Ç, ve B.Ç isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şüphelilerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, kameraya el sallamayı da ihmal etmedi. 4 şüpheli, güle oynaya ekip aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

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