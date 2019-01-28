Bursa Zehir Taciri Kadınlar Güle Oynaya Adliyeye Götürüldü
48 dakika önce
Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kadın satıcının ise adliyeye götürülürken gülmesi ve rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım
ilçesinde 2 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, 55 gram esrar, 12 adet extacy hap, 14 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden 9'una uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç., K.Ç., G.Ç, ve B.Ç isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şüphelilerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, kameraya el sallamayı da ihmal etmedi. 4 şüpheli, güle oynaya ekip aracına bindirilerek adliyeye götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:14 Kaynak: DHA
Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı