Bursa Zehir Tacirlerine Şafak Operasyonu 18 Gözaltı
55 dakika önce
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltıBursa'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı.
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 18 gözaltı Bursa
'da sabahın ilk ışıklarında narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen şafak baskınında 18 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyona destek veren Özel Harekat Ekipleri, kapıları koçbaşı ile kırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi
ve Yıldırım
ilçelerinde 5 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Sabah
saatlerinde operasyon için hazır bulunan 150 polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak şafak baskını düzenledi. Özel Harekat Polisleri, uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüpheliler yere yatırılırken narkotik madde arama köpeği Rona da evlerde detaylı arama yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 40 gram metamfetamin, 10 gram kokain, bir miktar bonzai ve ectasy, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait bir miktar mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 2 bin 485 lira, ayrıca 1 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:08 Kaynak: DHA
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