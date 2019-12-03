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Bursa-zeytin hasadında ağaca asılı ceset buldu
7 saat önce
Zeytin hasadında ağaca asılı ceset bulduBursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasadına gidenler, Rayim B.'nin (72) ağaca asılı cansız bedenini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
Zeytin hasadında ağaca asılı ceset buldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasadına gidenler, Rayim B.'nin (72) ağaca asılı cansız bedenini buldu.
Gemlik ilçesi Gencali Mahallesi girişinde bulunan tarlada, sabah saatlerinde zeytin hasadına çıkanlar, ağaca asılı cesedi fark etti. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin Rayim B.'ye ait olduğunu belirledi. Rayim B.'ye ait olduğu belirlenen olay yeri yakınındaki 16 LHK 91 plakalı otomobil ise polis otoparkına çekildi.
Rayim B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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