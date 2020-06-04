BURSA Zift dolu tankta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Karayolları mevkiinde, saat 14.30 sıralarında içi zift dolu tankta, kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Tankın çevresindeki lastikler de alev aldı. Yoğun duman göğe yükselirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İki itfaiye aracıyla yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, maddi zarar meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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