Bursadaki selden geriye acı kaldı, baba yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bursadaki selden geriye acı kaldı, baba yaşadıklarını anlattı

Bursadaki selden geriye acı kaldı, baba yaşadıklarını anlattı -Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kızı, annesi, kardeşi, yengesi ve yeğeni hayatını kaybeden acılı baba Nezir Bilen, yaşadığı acıyı anlattı -Baba Bilen, "Telefonla konuşurken bir anda...

Bursadaki selden geriye acı kaldı, baba yaşadıklarını anlattı

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-Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kızı, annesi, kardeşi, yengesi ve yeğeni hayatını kaybeden acılı baba Nezir Bilen, yaşadığı acıyı anlattı

-Baba Bilen, "Telefonla konuşurken bir anda sinyal kesildi, O anda benim kızım Derya suya kapılıyor Ahmet de onun peşinden kendisini atıyor kurtarmaya"

BİNGÖL - Bursa'nın Kestel ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kızı, annesi, kardeşi,yengesi ve yeğeni hayatını kaybeden acılı babası Nezir Bilen, felaket gününü anlattı.

Bursa'nın Kestel İlçesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde, aynı aileden Baba anne Nazime (74), baba Ahmet(34), anne Türkan ve kızı Medine hayatını kaybetmiş, yeğenleri Derya ise kaybolmasının ardından 6'ıncı günde cansız bedenine ulaşılmıştı. 17 yaşındaki Derya bugün memleketi Bingöl'de defnedildi, kızıyla birlikte bir çok yakınını kaybeden acılı baba da yaşadıklarını anlattı.

Olayın yaşandığı gün kardeşi Ahmet'in eşi, çocukları, annesi ve kendi kızıyla bahçeye çapa yapmak için gittiğini aktaran 5 çocuk babası Nezir Bilen,"Biz bu piknik alanını 4 yıl önce almıştık. Benim birader Ahmet, her hafta sonu çocukları toplayıp ailecek pikniğe giderdi oraya. Bağ evi gibi. Felaket günü de beni aradı dedi ki yağmur yağıyor. Biraz da tabi bahçe ekmiştik, sebze falan. İlk olarak sel bahçeyi aldı. Bende dedim ki siz de çıkın oradan. Büyük bir felaket olabilir diye. Oda 'tamam öyle yapıyoruz' dedi. Telefonla konuşurken biranda sinyal kesildi. O anda benim kızım Derya suya kapılıyor. Ahmet' de onun peşinden kendisini atıyor kurtarmaya" dedi.

Kızının 23 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktaran baba Bilen, "Ahmet, yeğenim, gelinimiz ve annemi o gün bulduk. Cenazeleri getirip defnettik. Yine Bursa'ya döndük, kızım Derya'yı aramak için. Herkes canla başla çalışıyordu. Kazma ve kürek ile kazılacak bir alan değildi. Sonra bakanları aradım, Vali beyi aradım iş makinesi getirilmesi istedim onlarda nasıl istiyorsan öyle yapalım dediler. Yalnız vakit geçti saat 20.30 civarıydı biz tam o sırada dağılıyorduk sonra telefon geldi dediler ki Derya bulunmuş. Derya o bölgeden 23 kilometre uzaklıkta bulundu. Kanal içindeydi. Sağolsunlar kargo uçağı ayarladılar. Uçakla getirdik ve annemin yanına defnettik sabah"diye konuştu.

Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursadaki selden geriye acı kaldı, baba yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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