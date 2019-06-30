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BURSAF’tan ihracata katkı

31 dakika önce

Network Fuarcılık'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'na 7 farklı ülkeden yabancı alıcı geldi.

BURSAF’tan ihracata katkı, System.String[]
Network Fuarcılık'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği 3. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı'na 7 farklı ülkeden yabancı alıcı geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:38 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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