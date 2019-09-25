BursaFotoFest, 4 Ekim’de kapılarını açıyor
1 saat önce
Bursa'da 2011 yılından beri uluslararası ve ulusal fotoğrafçıları bir araya getiren fotoğraf festivali olan BursaFotoFest, 4 Ekim'de kapılarını 9'uncu kez açıyor.
Bursa'da 2011 yılından beri uluslararası ve ulusal fotoğrafçıları bir araya getiren fotoğraf festivali olan BursaFotoFest, 4 Ekim'de kapılarını 9'uncu kez açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:20
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