BursaFotoFest heyecanı Merinos’ta başladı
48 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla kapılarını 9. kez ziyaretçilere açtı.
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla kapılarını 9. kez ziyaretçilere açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:06
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