Son Dakika Haberleri: BursaFotoFest heyecanı Merinos’ta başladı
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BursaFotoFest heyecanı Merinos’ta başladı

48 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla kapılarını 9. kez ziyaretçilere açtı.

BursaFotoFest heyecanı Merinos’ta başladı , System.String[]

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla kapılarını 9. kez ziyaretçilere açtı.

Kent Konseyi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:06 
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