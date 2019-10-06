BursaFotoFest heyecanı Merinos’ta başladı

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla kapılarını 9. kez ziyaretçilere açtı.