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BURSAFOTOFEST KAPILARINI AÇIYOR - Son Dakika

BURSAFOTOFEST KAPILARINI AÇIYOR

15.11.2021 13:32

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 'GözGöze' temasıyla bu yıl 19-28 Ekim tarihleri arasında...

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen, Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 'GözGöze' temasıyla bu yıl 19-28 Ekim tarihleri arasında kapılarını 11'inci kez açıyor. Festivalin konuk ülkesi Azerbaycan olacak.

Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle dijital ortamda yapılarak Türkiye'nin ilk sanal fotoğraf festivali olan BursaFotoFest, bir senelik aranın ardından 'GözGöze' temasıyla fotoğraf tutkunlarını tekrar Bursa'da yüz yüze buluşturuyor. Her sene Türkiye'den ve dünyadan birçok fotoğraf sanatçısını bir araya getiren BursaFotoFest, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 19 Ekim tarihinde başlıyor. 28 Ekim'e kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek.

Fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği BursaFotoFest'in tanıtım toplantısı Merinos Muradiye Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, FotoFest Küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş katıldı.

'FOTOFEST, BURSA'NIN ORTAK DEĞERİDİR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir şehrin bilinir olması için marka organizasyonlara ev sahipliği yapması gerektiğini söyledi. FotoFest'in de böyle bir buluşma olduğunu belirten Alinur Aktaş, 'Önümüzdeki yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa olacak. Korkut Ata Türk dünyası Film Festivali'nin ikincisi de seneye Bursa'da yapılacak. Bu tür etkinlikleri arttırmak istiyoruz. Bu sene 11'incisi yapılan BursaFotoFest'te bu kapsamda değerlendirilmelidir. Pandemi sebebiyle geçen sene dijital ortamda yaptık ama yine de ara vermedik. Ama yüz yüze yapılması çok değerli ve kıymetli. Bu sene FotoFest'in teması da 'GözGöze' oldu. İnsanın en doğal iletişim kurmasının da karşılığıdır göz göze olma hali. Göz göze gelmek bir etkileşim, bakışla birbirine dokunabilmek, bir başka deyişle tanışmaktır. Her tanışma, dünyayı daha güzelleştirir ve önyargı duvarlarının yıkılmasını sağlar? dedi.

12 ÜLKEDEN 262 FOTOĞRAFÇI KATILIYOR

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nden Kamil Fırat'ın üstlendiği BursaFotoFest 2021'e, ABD, Azerbaycan, İngiltere, İran, Meksika, Kosova, Hollanda, Hindistan, Rusya, Bangladeş, Şili ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 12 ülkeden 262 fotoğraf sanatçısı katılıyor. 200 sergide 3 binden fazla fotoğraf yer alacak. Sergiler, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Fuar Alanı'na kurulacak özel alanlarda fotoğraf severler ile buluşacak. Azerbaycan'dan National Geographic Fotoğrafçısı Rena Effendi, İngiltere'den Vanessa Winship, Meksika'dan Gala Phenia, Kosova'dan Jetmir Idrizi gibi önemli isimler de festivalde yer alırken Türkiye'den İbrahim Zaman, Mustafa Seven, Kemal Cengizkan gibi usta isimler etkinliğe katılacak.

KONUK ÜLKE 'AZERBAYCAN'

Dünya'nın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren ve 2017 yılında 'Çin Halk Cumhuriyeti', 2018 yılında 'Hindistan'ı, 2019'da Rusya'yı konuk ülke olarak ağırlayan BursaFotoFest, bu sene ise Azerbaycan'ı 'konuk ülke' olarak davet ediyor. Bu kapsamda Yarat Çağdaş Sanat Platformu ile Azerbaycan Fotoğrafçılar Birliği'nden toplam 34 fotoğrafçının sergisi BursaFotoFest'te yer alacak. Türkiye'den ise Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'tan katılan fotoğrafçıların fotoğrafları sergilenecek.

BursaFotoFest, 19 Ekim 2021 Cuma günü saat 17.00'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek 'Festival yürüyüşü' ile başlayacak, akşam saat 19.00'da ise Merinos AKKM Fuar Alanı'nda 'Festival Açılış Töreni' düzenlenecek.

BURSAFOTOFEST KAPILARINI AÇIYOR
BURSAFOTOFEST KAPILARINI AÇIYOR
BURSAFOTOFEST KAPILARINI AÇIYOR
BURSAFOTOFEST KAPILARINI AÇIYOR

Fotoğraf Sanatı Derneği, Kent Konseyi, Bursa, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSAFOTOFEST KAPILARINI AÇIYOR - Son Dakika


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