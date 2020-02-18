Bursagaz 20 okulun eğitim setlerini yeniledi - Son Dakika
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Bursagaz 20 okulun eğitim setlerini yeniledi

7 saat önce

Bursagaz, özel eğitim alan çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hayata geçirdiği "Özel Eğitim Sınıflarını Yenileme Projesi" kapsamında, 20 okulun eğitim setlerini yeniledi.

Bursagaz 20 okulun eğitim setlerini yeniledi, System.String[]

Bursagaz, özel eğitim alan çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hayata geçirdiği "Özel Eğitim Sınıflarını Yenileme Projesi" kapsamında, 20 okulun eğitim setlerini yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz'ın 2011 yılında başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi 9 yıldır aralıksız devam ediyor.

Bursagaz'ın eğitim setlerini yenilediği 20 okuldan biri olan Osmangazi ilçesindeki Lütfi Banuşoğlu İlkokulunda tören düzenlendi.

Törende konuşan Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, bugüne kadar 110 devlet okulunda 115 sınıfı yenilediklerini ve bin 200 engelli öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Özel eğitim alan çocukların üretken bireyler olarak topluma kazandırılmalarına büyük önem verdiklerini belirten Çermikli, "Bu amaçla özel eğitim sınıflarında okuyan çocukların eğitimleri için gereken materyaller konusunda okullara destek oluyoruz. Bu sayede binlerce çocuğa, velilerine ve öğretmenlerine fayda sağladığımıza inanıyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursagaz çalışanlarının gönüllülük bilinciyle kurdukları Doğa Kulübü, denizin dibinden Uludağ'ın zirvesine kadar temizlik etkinlikleri yaparken, Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi (BURAK) Türkiye'nin dört bir yanındaki AKUT Arama Kurtarma Derneği etkinliklerine tam donanımlı araçları ile gönüllü olarak katılıyor.

Ayrıca Bursagaz, sponsor olduğu Bursa Yıldızları Basketbol Kulübüyle de genç yeteneklerin spor hayatına destek veriyor.

Törene, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Cumali Koca, Lütfi Banuşoğlu İlkokulu Müdürü Sunay Ateş ve Bursagaz üst yönetimi katıldı.

Osmangazi, Bursagaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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