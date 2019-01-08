Bursagaz'a 'Yılın En Çevreci Projesi' Ödülü

Bursagaz Doğa Kulübü, 2018 yılında Narlı'da gerçekleştirdiği ve üç konteynır atık çıkardığı su altı temizliği faaliyetiyle Mavi Keyif Dalış Merkezi'nin düzenlediği törende "Yılın En Çevreci Projesi" ödülüne layık görüldü.

Bursagaz Doğa Kulübü, 2018 yılında Narlı'da gerçekleştirdiği ve üç konteynır atık çıkardığı su altı temizliği faaliyetiyle Mavi Keyif Dalış Merkezi'nin düzenlediği törende "Yılın En Çevreci Projesi" ödülüne layık görüldü.



Bursagaz tarafından kurulan Doğa Kulübü, 2018 yılı içerisinde Uludağ'ın zirvesinden Marmara denizinin dibine kadar birçok alanın temizliğinden sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gerçekleştirdi. Bursagaz çalışanlarının gönüllü katkılarıyla her geçen gün büyüyen kulübün bu başarısı ödülle taçlandırıldı. Mavi Keyif Dalış Merkezi hocaları Hikmet Orakçı ve Faruk Orakçı tarafından düzenlenen "Yılın En'leri" töreninde Bursagaz Doğa Kulübü, geçen yıl Narlı'da gerçekleştirdiği su altı temizliğiyle "Yılın En Çevreci Projesi" ödülünün sahibi oldu. Kulüp adına ödülü Bursagaz İşletme Bakım Müdürü Nurettin Erikci ile Doğa Kulübü Başkanı Murat Yiğit aldı. Bursagaz'ın operasyonel faaliyetlerinin haricinde gönüllü çalışanlarının katkılarıyla gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da şehirle bütünleştiğini söyleyen Nurettin Erikci, "Kulübümüzün geçen yıl Narlı bölgesinde yaptığı su altı temizliği çok mühim bir faaliyetti. Bu çalışmanın herkes tarafından fark edilmesi ve ödüllendirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduk" dedi.



Su altı temizliğini geçen yıl Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediklerini hatırlatan Murat Yiğit ise, "Gerçekleştirdiğimiz dalışlar ile denizden üç konteynır atık çıkarmıştık. Bizim için çok değerli olan bu çalışmanın ödüle layık görülmesi hepimizi mutlu etti. Bu ödülün asıl kahramanları olan Bursagaz çalışanı gönüllü kulüp üyelerimize ve bizden desteğini esirgemeyen Bursagaz yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Atık malzemelerden kulübeler yolda



Bursa'nın dört bir yanında çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Murat Yiğit, "Şu anda sokak hayvanları için atık malzemeleri geri dönüştürerek kulübeler yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu kulübeleri şehrin farklı noktalarına yerleştirerek sokaktaki dostlarımızın soğuk günleri daha rahat geçirmelerini sağlayacağız. Bununla birlikte bir yıldır sürdürdüğümüz sokak hayvanlarına mama dağıtım faaliyetimize 2019'da da devam edeceğiz. Bu çalışmamız ile pek çok muhtarımızdan teşekkür aldık, biz de kendilerine yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

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