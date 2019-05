Bursagaz ailesi iftarda buluştu

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, düzenlediği geleneksel iftar etkinliklerinde önce çalışanlarını sonra da iş ortaklarını ağırladı.

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, düzenlediği geleneksel iftar etkinliklerinde önce çalışanlarını sonra da iş ortaklarını ağırladı. Yaklaşık bin kişinin buluştuğu iftar yemeklerinde Bursagaz'ın yeni yatırımlarına, projelerine ve doğalgazsız ev kalmasın diye hayata geçirdiği yeni kampanyalarına değinildi. 1 milyon doğalgaz abonesine ulaşan Bursagaz bu başarısını da iş ortakları ve çalışanlarıyla kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Geleneksel iftar buluşmasında ilk olarak çalışanlarıyla iftar yapan Bursagaz, sonrasında iş ortaklarını da ağırladı. Toplamda bine yakın kişinin katıldığı iftar yemeklerinde Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp ve Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, 2018 yılı değerlendirmesini yaparak, 2019 yılı yatırımlarını ve Bursa'da doğalgazsız ev kalmaması için hayata geçirdikleri yeni kampanyalarını anlattı. Şirketin 1 milyon doğalgaz abonesine ulaşmasını kutlayan EWE Turkey Holding CSO'su Özkan Akyıldız ve COO'su Hasan Yasir Bora ise Bursagaz yönetimine tüm EWE Turkey Holding Ailesi adına hediye takdim etti.



Yatırımlar tam gaz devam ediyor



Ramazan ayının Bursagaz ailesinin aynı çatı altında buluşması için çok anlamlı bir vesile olduğuna dikkat çeken Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp herkese gösterdikleri birlik, beraberlik ve destek için teşekkür ederek, "Geleneksel iftar yemeğimizde bir kez daha tüm Bursagaz ailesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu belki de bu yıla dair en kapsamlı ve büyük buluşmamız. Bursagaz olarak her zaman söylediğimiz gibi, hepimiz biriz. Birlikte ve sorumluluk değerlerimizi en iyi şekilde benimsediğiniz ve yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.



2020 sonuna kadar 10 bin hane daha doğalgaza kavuşacak



Bursagaz'ın iş ortaklarının buluştuğu iftar yemeğinde ise Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden birliktelik ve sorumluluk değerleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere değindi. Dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde başladıkları yatırım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Özden, şunları söyledi: "Kurulduğumuz günden bu yana Bursamızın ulaşabileceğimiz her noktasına en güvenilir, konforlu ve temiz yakıt olan doğalgazı ulaştırmayı görev edindik. 2018 yılında toplamda 55 milyon TL'yi bulan yatırım gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl itibariyle, dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde yatırım çalışmalarımıza başladık. Toplam 142 milyon TL yatırım bedeliyle, Keles'e bu yıl, diğer üç ilçeye ise 2020 yılı sonuna kadar doğalgaz arzı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımımızla birlikte 10 bin üzerinde hanenin daha doğalgaz konforuyla tanışacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz."



Şimdi doğalgaza geçmenin tam zamanı



Konuşmasında, doğalgazın daha verimli ve güvenli bir şekilde kullanılması için hayata geçirdikleri kampanyalardan bahseden Özden, iş ortaklarının desteğiyle hayata geçirdikleri yeni kampanyayı da konuklarla paylaştı; "Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, geçtiğimiz yıl doğalgaz kullanmayan ev kalmasın diye özel bir kampanya düzenleyerek müşterilerimize avantajlı fiyatlar ve taksit imkanı sunduk. Maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın tesisatlarını yenileme desteği verdik, faturalarında yardımcı olduk. Bu konuda özellikle Büyükşehir Belediyemizin desteği ve ilgisine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yaz mevsimine geldik. Daha temiz havası olan, daha yeşil bir Bursa için en ekonomik yakıt olan doğalgaza geçmenin zamanı da geldi. Tesisatlarımızı yenilemenin ve "doğalgaza geçmenin tam zamanı" diyerek yeni bir kampanya başlatıyoruz. 27 Mayıs'ta başlayan kampanyamız 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ulaşabildiğimiz her konuta ve herkese ulaşarak doğalgaza geçmenin tam zamanı diyoruz. Vatandaşlarımız için uygun fiyatlı ve avantajlı seçenekler sunuyoruz. Bu kampanyanın tüm süreçlerinde işbirlikleri için özellikle muhtarlarımıza, tesisat şirketlerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı geçeceğini umduğumuz bu kampanyamızın güzel sonuçlarını da sizlerle ayrıca paylaşacağız." - BURSA

