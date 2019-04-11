Bursagaz Ar-Ge Projesinin Başarısını Kutladı

Bursagaz iki AR-GE projesinin başarısını kutladıTürkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, paydaşlarıyla ortak projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bursagaz iki AR-GE projesinin başarısını kutladı



Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, paydaşlarıyla ortak projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile uzaktan sayaç okuma (İl MEM AMR) ve Avrupa Birliği kapsamında yürütülen metan emisyonlarını doğru hesaplama metodu (MEEM) projelerini hayata geçirdi.



Bursagaz'ın AR-GE faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin başarısı genel müdürlük binasında düzenlenen törenle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, EWE Turkey Holding CEO'su Dr. Frank Quante,Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetlinin iştirakiyle gerçekleştirilen törende Bursagaz'ın AR-GE projeleri ve toplumun her kesimine fayda sağlamayı hedefleyen vizyonu davetliler ile paylaşıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, Bursagaz'ın bir milyonu aşan abone sayısının kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini, önceliklerinin doğal gaz arzını sürekli ve güvenli bir şekilde sağlamak olduğunu dile getirdi. Bu süreçte paydaşlarıyla birlikte hareket etmeye, onların tecrübe ve bilgi birikimlerini faydaya dönüştürmeye özen gösterdiklerini söyleyen Rapp, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hayata geçirdiğimiz projede olduğu gibi paydaşlarımızla birlikte yaptığımız projeler, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında kurumlara fayda sağlayan bir çıktıya dönüşüyor. Bizler bir yandan şehrimize değer katmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan Türkiye'yi temsil eden projelere de imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapsamında yürütülen metan emisyonlarını doğru hesaplama metodu projesine Türkiye'yi temsilen katıldık ve bu önemli görevi de başarıyla tamamladık. Bursagaz olarak şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız için projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursagaz Yönetim Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz ile projenin hayata geçirilmesine katkı sunan ekiplerin birer konuşma gerçekleştirdiği törende, projenin başarısı pasta kesimiyle kutlanırken, Dr. MarkusRapp tarafından ilgili kişilere teşekkür plaketleri takdim edildi. Robot atölyesi ise renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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