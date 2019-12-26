Bursagaz, Boru Hatları Bütünsellik Projesi ile 'Ar-Ge Başarı Ödülü'nü kazandı - Son Dakika

Türkiye'nin üçüncü büyük doğalgaz dağıtım şirketi Bursagaz'ın, sektöründe bir ilk olan SPRING projesi, EPDK tarafından 'Ar-Ge Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, projenin sektöre değer katacağına inandığını söyledi.



SOCAR Türkiye'nin iştiraki Bursagaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) düzenlediği 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'ndan ödülle döndü. Bursagaz'ın doğalgaz dağıtım sektöründe bir ilk olan Boru Hatları Bütünsellik Projesi (SPRING), EPDK tarafından 'Ar-Ge Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ankara'da gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, bu yıl ikinci kez "EPDK Ar-Ge Başarı Ödülleri" töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleşen törende, elektrik ve doğalgaz dağıtım sektöründe hayata geçirilen başarılı Ar-Ge projeleri ödüllendirildi. Bursagaz, Boru Hatları Bütünsellik Projesi (SPRING) ile 'Ar-Ge Başarı Ödülü'nü aldı. Bursagaz çalıştayda; Deprem Risklerinin Yönetimi, İL MEM AMR Uzaktan Sayaç Okuma (Polaris) ve Görsel Öğrenme Merkezi projelerini anlatan sunumları ile de dikkat çekti.



Ar-Ge Başarı Ödülü'nü kazanan SPRING Projesi'nin, doğalgaz dağıtım sektörüne önemli katkı sağlayacağını kaydeden Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, "Bir milyonu aşan abone sayımızla Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri olarak, doğalgazı güvenli bir şekilde lisans alanımızın her noktasına ulaştırmak birincil hedefimiz. Bizi bu hedefe ulaştıracak yenilikçi projeler geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde, EPDK tarafından Ar-Ge projeleri en çok onaylanan şirketlerden biriyiz. SPRING projemizle de doğalgaz dağıtım sektöründe bir ilki gerçekleştirerek yenilikçi bir yaklaşım ile şebekemizin güvenliğini sağladık ve başarı ödülüne layık görüldük. Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.



Doğalgaz dağıtım sektöründe bir ilk olan SPRING, Bursagaz'ın hali hazırda kullandığı SAP PM, GIS, SCADA, SAYS (Alarm Yönetim Sistemi) ve ERMS (Deprem Risklerinin Yönetimi Sistemi) sistemlerinden verileri alarak sonuç üreten bir sistem. Katodik koruma, kaçak arama, bakım, kazı kontrol gibi şebeke işletim faaliyetlerinin sonuçlarının yanında, boru hatlarının imalat bilgileri otomatik olarak SPRING'e aktarılıyor. Bu veriler, matematiksel modellemeyle geliştirilmiş bir yazılım yoluyla analiz ediliyor. Bu analizler ışığında, şebekenin bütününden en küçük birimine kadar operasyonel risk durumunu gösteren raporlar üretiliyor. Sistem, saha personelinin kullanmaya alışık olduğu ara yüzler ile kurgulandığı için kullanım kolaylığı sunuyor. Operasyonel faaliyetlere getirdiği yeniliklerle, teknik süreçlerde iyileştirme fırsatı da sağlıyor. - BURSA