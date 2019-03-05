Son Dakika Haberleri: Bursagaz, Çalışanlarının Yenilikçi Fikirlerini Ödüllendirdi

Bursagaz, Çalışanlarının Yenilikçi Fikirlerini Ödüllendirdi

2 dakika önce

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirerek müşteri memnuniyetini artıyor.

Bursagaz, Çalışanlarının Yenilikçi Fikirlerini Ödüllendirdi, System.String[]
Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirerek müşteri memnuniyetini artıyor.

"Fikrim Var Öneri Sistemi" kapsamında çalışanların tekliflerini değerlendirmeye alan şirket, fikir vererek süreçlere katkıda bulunan personelini ödüllendiriliyor. Yenilikçi ve uygulanabilir fikirler sunarak yapılan değerlendirmede en yüksek puanı toplayan beş Bursagaz çalışanına, düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Bursagaz Yönetim Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz, Fikrim Var Öneri Sistemi'nin başta performans olmak üzere bütün iş süreçlerine son derece olumlu katkıları olduğunu söyledi.

En yüksek puanı alan beş kişi ile birlikte öneri sistemine katkıda bulunan 50 çalışanı ödüllendirdiklerini söyleyen Yılmaz, Bursagaz'ın çalışanlarıyla birlikte büyüyüp geliştiğini belirterek, "Her ne yapıyorsanız yapın, işinizde mükemmelliği sağlamak bir süreç gerektirir. Biz de kaliteden müşteri ilişkilerine uzanan bütün birim ve hizmetlerde mükemmelliği hedefleyen bir şirket olarak, bu sürece çalışanları da dahil etmek maksadıyla böyle bir sistem tasarladık. 2018 yılında 314 öneri geldi ve yaptığımız değerlendirmelerde bu tekliflerden 98'i yenilikçi,uygulanabilir ve süreçlerimize katkı sağlayacak bulundu. Bu sisteme katılan ve değerli fikirlerini paylaşan çalışanlara ve sistemi hayata geçirmemizde bizi destekleyen Bursagaz yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:03 Kaynak: İHA

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