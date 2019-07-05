Bursagaz’dan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık
1 saat önce
İş sağlığı ve güvenliği alanında örnek uygulamalara imza atan Bursagaz, 7'nci kez düzenlediği Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, çalışanları arasında ve kamuoyunda farkındalığı artırmak için bir dizi etkinlik düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:52
İş sağlığı ve güvenliği alanında örnek uygulamalara imza atan Bursagaz
, 7'nci kez düzenlediği Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, çalışanları arasında ve kamuoyunda farkındalığı artırmak için bir dizi etkinlik düzenledi.
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