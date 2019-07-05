Son Dakika Haberleri: Bursagaz’dan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık
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Bursagaz’dan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık

1 saat önce

İş sağlığı ve güvenliği alanında örnek uygulamalara imza atan Bursagaz, 7'nci kez düzenlediği Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, çalışanları arasında ve kamuoyunda farkındalığı artırmak için bir dizi etkinlik düzenledi.

Bursagaz’dan iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık , System.String[]
İş sağlığı ve güvenliği alanında örnek uygulamalara imza atan Bursagaz, 7'nci kez düzenlediği Geleneksel İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, çalışanları arasında ve kamuoyunda farkındalığı artırmak için bir dizi etkinlik düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:52 
bursagaz, Ekonomi
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