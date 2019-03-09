Son Dakika Haberleri: Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

1 saat önce

Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Bursagaz, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bursagaz,müşteri memnuniyeti kadar çalışan mutluluğuna da büyük önem veriyor. Özel günlerde şirket içinde çeşitli faaliyetler düzenleyen şirket, Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. 8 Mart'ta Nilüferköy ve Esentepe Genel Müdürlük binasında düzenlenen faaliyetin konuğu, kişisel marka, stil ve imaj uzmanı Rüzgar Mira Okan oldu. Bursagaz'ın hem kadın hem de erkek çalışanlarının ve üst yönetimininyanı sıra basın mensuplarının da katıldığı programda Okan, kişinin öz stilini bulması, günlük motivasyonun sağlanması, kişinin kendi değerinin farkında olması, zarafet ve değişim yönetimi konularını ele aldı. Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Rüzgar Mira Okan, kitabını imzaladı.

Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, kadın çalışanların bu özel gününü kutlayarak, "Doğal gaz gibi erkek çalışan oranının oldukça yüksek olduğu bir sektörde, ortalamanın çok üzerinde kadın çalışanımızla Bursalılara hizmet vermekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte kadınların güçlü duruşlarından ve başarılarından ilham alıyoruz. Bursagaz'ın ilkeleri arasında şöyle bir madde var: Birlikte! Biz kadın - erkek tüm çalışanlarımızla şehrimizi güzelleştirmek adına daha nice başarılı çalışmaya imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Ege lezzetleri Bursa'ya taşındı

Bursagaz'ın Kadınlar Günü sürprizleri bununla da bitmedi ve öğle yemeğinde bütün çalışanlara özel bir menü ikram edildi. Ege'nin kendine has yemekleri saha ve ofis çalışanlarının buluştuğu öğle yemeğinde Bursagaz çalışanlarına sunuldu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

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