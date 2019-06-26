Bursagaz’ın kazananları belli oldu
47 dakika önce
Bursagaz'ın, doğal gaz bilincini ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Tam Gaz" kampanyasında ilk haftanın kazananları ödüllerini aldı.
Bursagaz
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:58
'ın, doğal gaz bilincini ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Tam Gaz" kampanyasında ilk haftanın kazananları ödüllerini aldı. 31 Ağustos'a kadar devam edecek kampanyaya katılanlara her hafta çeşitli hediyeler verilecek.
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