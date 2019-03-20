Son Dakika Haberleri: Bursagaz'ın "Spring" Projesine Yurt Dışında Büyük İlgi

Bursagaz'ın "Spring" Projesine Yurt Dışında Büyük İlgi

12 dakika önce

Bursagaz, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bu yıl beşinci kez düzenlenen ve ülkenin en büyük teknik konferansı olan Uluslararası Boru Hattı Bütünlüğü Yönetimi Konferansı ve Fuarı'na katıldı.

Bursagaz'ın
Bursagaz, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bu yıl beşinci kez düzenlenen ve ülkenin en büyük teknik konferansı olan Uluslararası Boru Hattı Bütünlüğü Yönetimi Konferansı ve Fuarı'na katıldı.

Aralarında İngiltere, Avusturalya, Dubai, Malezya, Güney Kore'nin de yer aldığı ülkelerden gelen ziyaretçiler, iki gün boyunca boru hattı bütünlüğü yönetimindeki son gelişmeler, eski boru hatlarının bakımı, acil ihbar yönetimi, iş güvenliği, yeni teknolojiler ve malzemeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Konferansa Bursagaz adına Yönetim Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz ile SCADA ve Elektronik Bakım Mühendisi Osman Bozkurt katıldı. Halit Yılmaz tarafından gerçekleştirilen sunumda, doğal gaz dağıtım şirketleri için rol model olan Boru Hattı Bütünsellik Yönetim Sistemi'nin (SPRING) detayları ilgiyle dinlendi.

Bursagaz'ın mükemmellik, girişimcilik ve ileri değerleri doğrultusunda geliştirdiği SPRING'in, konferans için dünyanın dört bir yanından gelen konunun uzmanları tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Halit Yılmaz, "İletim şebekelerindeki uzun çelik hatların durumunu analiz etmek için PIG/ ILI gibi gelişmiş teknoloji ve uygulamalar vardır. Ancak farklı malzemelerden, binlerce branşmandan ve birçok farklı çaptan müteşekkil şehir içi şebekelerde, boru hattının içine girip durumunu gözlemleyebilecek bir teknoloji henüz geliştirilememiştir. Bursagaz olarak hayata geçirdiğimiz SPRING sistemi ile birçok kaynaktan alınan veriler bir model çerçevesinde kullanılarak durum tahlili yapabiliyoruz. Sismik hareketler, kaçak durumu, toprak yapısı, hatların loop/ dal olma durumu, bakımların gerçekleşme seviyesi, hatların derinliği, ekipmanlarda yaşanan alarm sayısı, personel yeterliliği gibi önemli parametrelerin değerleri şebeke ile ilgili risk skoru hesaplamasında kullanılan kaynaklardır. Bu kaynaklardan akan veriler derlenerek, şebekenin en küçük parçasından bütününe kadar risk durumunu ve riskli noktalar için kök nedeni raporlayabiliyoruz " dedi.

ICEPIM'de gerçekleştirilen diğer sunumları dinleyerek sektördeki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi alan Halit Yılmaz ve Osman Bozkurt, fuar alanında ikili görüşmeler gerçekleştirerek SPRING hakkında merak edilen soruları cevapladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:46 Kaynak: İHA

Hindistan, Yeni Delhi, Halit Yılmaz, Bursagaz, Güncel
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