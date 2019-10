Bursagaz, sorunların yerinde tespiti için 'muhtarlar whatsapp hattı' kurdu

SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz, doğalgaz hatlarında oluşabilecek olası sorunların yerinde tespit edilip şirkete iletilmesi amacıyla 'Muhtarlar WhatsApp Hattı' kurdu.

SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz, Bursa'ya verdiği hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla Yıldırım ve Gürsu'dan 70 muhtarla bir araya gelerek yeni uygulaması olan 'Muhtar Whatsapp Hattı'nı tanıttı.

TALEPLER ÖNCELİKLİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, muhtarların Bursagaz'a daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanıma açılan 'Muhtar WhatsApp Hattı' üzerinden muhtarlar tarafından iletilen her türlü talebin öncelikli olarak değerlendirileceğinin ve bu hat üzerinden muhtarların doğalgazla ilgili her türlü geri dönüşü yapabileceklerinin altını çizdi. Kuruldukları günden bu yana Bursa'nın ulaşabilecekleri her noktasına en güvenilir, konforlu ve çevreci yakıt olan doğalgazı ulaştırmayı görev edindiklerini söyleyen Özden, toplantıda yaptığı konuşmanın devamında şunları söyledi:

"Ortak bir hedefle bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana altyapı çalışmalarına devam ettiğimiz dört dağ ilçemizle birlikte 11 ilçede hizmet veriyoruz. Abone sayımız 1 milyonu aştı ve bugün, Türkiye'nin en büyük 3'üncü doğalgaz dağıtım şirketiyiz. Kampanyalarda sizlerle birlikte çalıştık ve sizlerin sayesinde halkımıza ulaştık. Bu noktada vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Bursagaz adına sizlere en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hayata geçirdiğimiz Muhtar WhatsApp Hattı sayesinde mahallelere doğalgaz ile ilgili daha iyi hizmet verebilmemiz mümkün olacak."