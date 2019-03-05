Bursagaz, yenilikçi fikirleri ödüllendirdi

Her yıl ortalama 300'ü aşkın önerinin yapıldığı Bursagaz'ın "Fikrim Var Öneri Sistemi"nde, 2018 yılındaki önerileri ile en yüksek puanı alan beş Bursagaz çalışanı, Bursagaz yönetiminin de katıldığı bir törenle ödüllendirildi.

Her yıl ortalama 300'ü aşkın önerinin yapıldığı Bursagaz'ın "Fikrim Var Öneri Sistemi"nde, 2018 yılındaki önerileri ile en yüksek puanı alan beş Bursagaz çalışanı, Bursagaz yönetiminin de katıldığı bir törenle ödüllendirildi.

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