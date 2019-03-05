Son Dakika Haberleri: Bursagaz, yenilikçi fikirleri ödüllendirdi

Bursagaz, yenilikçi fikirleri ödüllendirdi

8 dakika önce

Her yıl ortalama 300'ü aşkın önerinin yapıldığı Bursagaz'ın "Fikrim Var Öneri Sistemi"nde, 2018 yılındaki önerileri ile en yüksek puanı alan beş Bursagaz çalışanı, Bursagaz yönetiminin de katıldığı bir törenle ödüllendirildi.

Bursagaz, yenilikçi fikirleri ödüllendirdi, System.String[]
Her yıl ortalama 300'ü aşkın önerinin yapıldığı Bursagaz'ın "Fikrim Var Öneri Sistemi"nde, 2018 yılındaki önerileri ile en yüksek puanı alan beş Bursagaz çalışanı, Bursagaz yönetiminin de katıldığı bir törenle ödüllendirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:35 

Ekonomi
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