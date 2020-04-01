Bursalı 361 umreci vatandaş bugün evlerine geldi - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 günlük karantinada bulunan 361 umreci vatandaşın evlerine geldiğini ve dışarı çıkmamaları ve yakınlarını ziyaret etmemeleri gerektiğini duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat resmi sosyal medya hesabından, "Daha önce 14 günlük karantinaya Ankara, Konya ve Kayseri illerimizde alınan 361 umreci vatandaşımız bugün ilimize geldiler. Umrecilerimizin 14 gün evlerinden dışarı çıkmamalarını, yakınlarının da ziyaret etmemelerini istirham ediyorum. Görevlilerimiz her gün kontrol edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

(İHA)