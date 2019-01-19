Son Dakika Haberleri: Bursalı 71 Yaşındaki Esender, Ziyaretine Gelen Başkan Aktaş'a Gitarıyla Şarkı Söyledi

Bursalı 71 Yaşındaki Esender, Ziyaretine Gelen Başkan Aktaş'a Gitarıyla Şarkı Söyledi

9 dakika önce

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender'i ziyaret etti.

Bursalı 71 Yaşındaki Esender, Ziyaretine Gelen Başkan Aktaş'a Gitarıyla Şarkı Söyledi, System.String[]
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 71 yaşındaki Mehmet Esender'i ziyaret etti. Ziyarette misafirlerine gitar eşliğinde şarkı söyleyen Esender'e Başkan Aktaş tablo hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir dönem Barış Manço'yla birlikte müzik çalışmaları yapan ve gitarıyla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan emekli Müzik Öğretmeni Mehmet Esender'i evinde ziyaret etti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın da katıldığı ziyarette Esender, gitarıyla misafirlerine şarkılar söyledi. Neşeli geçen ziyarette Mehmet Esender misafirleri ile sohbet ederken, Başkan Aktaş, kendisine tablo hediye etti.

Ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretle ilgili fotoğraf ve video paylaşan Aktaş, "Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni Hacı Mehmet Amca'mızı Milletvekilimiz Ahmet Kılıç'la ziyaret ederek müziğini dinleme mutluluğunu yaşadık, hayır duasını aldık. Allah Mehmet Amcamıza uzun ömürler versin" dedi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

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