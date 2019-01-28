Bursalı Antrenör Harlem Yıldızlarını Aratmıyor
25 dakika önce
- Bursalı antrenör Harlem yıldızlarını aratmıyorBURSA - Bursalı basketbol antrenörü Mustafa Güçyetmez'in yaptığı sıra dışı atışlar Harlem yıldızlarını aratmıyor.
- Bursalı antrenör Harlem yıldızlarını aratmıyor
BURSA - Bursalı basketbol
antrenörü Mustafa Güçyetmez'in yaptığı sıra dışı atışlar Harlem yıldızlarını aratmıyor. Eski basketbolcunun, seyircilerin oturduğu bölümden ve pota arkasından yaptığı atışlar öğrencilerini mest ediyor.
Basketbol kariyerinde TOFAŞ, Oyak Renault
ve Banvit
gibi üst düzey basketbol kulüplerinin A Takımlarında oyun kurucu (gard) pozisyonunda oynayan Mustafa Güçyetmez, sıra dışı basket atışlarıyla sosyal medyada büyük beğeni kazanıyor. Profesyonel Basketbol hayatını Bursa'da kurduğu Basketbol Akademisinde gençlere eğitim vererek sürdüren Güçyetmez, metrelerce uzaklıktan attığı basketlerin yanı sıra, pota arkasından topu sektirerek attığı basket büyük beğeni topluyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:22 Kaynak: İHA
Ailesine Özel Çay Yaptı, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu
Fenerbahçeli Roman Neustadter: Ligde Kalacağımıza Eminim
Galatasaraylı Taraftarlar, Dün Gece Çekilen Fotoğrafı Konuşuyor
Cedi Osman'dan Bulls Maçında Cavaliers'a 17 Sayılık Katkı