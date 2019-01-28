Son Dakika Haberleri: Bursalı Antrenör Harlem Yıldızlarını Aratmıyor

Bursalı Antrenör Harlem Yıldızlarını Aratmıyor

25 dakika önce

- Bursalı antrenör Harlem yıldızlarını aratmıyorBURSA - Bursalı basketbol antrenörü Mustafa Güçyetmez'in yaptığı sıra dışı atışlar Harlem yıldızlarını aratmıyor.

- Bursalı antrenör Harlem yıldızlarını aratmıyor

BURSA - Bursalı basketbol antrenörü Mustafa Güçyetmez'in yaptığı sıra dışı atışlar Harlem yıldızlarını aratmıyor. Eski basketbolcunun, seyircilerin oturduğu bölümden ve pota arkasından yaptığı atışlar öğrencilerini mest ediyor.
Basketbol kariyerinde TOFAŞ, Oyak Renault ve Banvit gibi üst düzey basketbol kulüplerinin A Takımlarında oyun kurucu (gard) pozisyonunda oynayan Mustafa Güçyetmez, sıra dışı basket atışlarıyla sosyal medyada büyük beğeni kazanıyor. Profesyonel Basketbol hayatını Bursa'da kurduğu Basketbol Akademisinde gençlere eğitim vererek sürdüren Güçyetmez, metrelerce uzaklıktan attığı basketlerin yanı sıra, pota arkasından topu sektirerek attığı basket büyük beğeni topluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Bursa, basketbol, Spor
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