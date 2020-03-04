Bursalı asker İdlib'de yaralandı - Son Dakika
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Bursalı asker İdlib'de yaralandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde süren Bahar Kalkanı Harekatı'nda İnegöllü Uzman Çavuş Ersin Yıldız rejim güçlerinin saldırısı sonrası yaralandı.

Bursalı asker İdlib'de yaralandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde süren Bahar Kalkanı Harekatı'nda İnegöllü Uzman Çavuş Ersin Yıldız rejim güçlerinin saldırısı sonrası yaralandı. Yaralı asker Hatay'da tedavi altına alındı. Yıldız'ın burada yapılan tedavinin ardından Ankara GATA'ya sevk edileceği öğrenildi.


Dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik saldırıda 1 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu. Yaralanan 9 askerden birinin de İnegöllü Uzman Çavuş Ersin Yıldız olduğu öğrenildi. Yaralı asker diğer arkadaşlarıyla birlikte Hatay'da tedavi altına alındı. Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ın durumun iyi olduğu öğrenildi.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaralı Uzman Çavuş Ersin Yıldız'la telefonla görüştüğünü belirterek, "İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan İnegöllü hemşehrimiz Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ı telefonla aradım.Çok şükür durumu iyi.Şu anda Hatay'da tedavi görüyor, GATA'ya sevk edilecek. Allah tüm askerlerimizi korusun, yaralılarımıza da acil şifa versin inşallah" dedi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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