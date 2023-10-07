Bursalı Avukat, Ucuza Araba Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika

Bursalı Avukat, Ucuza Araba Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı

Bursalı Avukat, Ucuza Araba Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı
Son Güncelleme: 07.10.2023 11:00

Bursa'da ünlü bir galerinin avukatlığını yapan Y.Ç., ucuza araba vaadiyle birçok kişiden para toplayıp kaçtı. Savcılığın harekete geçmesiyle tutuklanan avukatın babasının banka hesaplarını da boşalttığı iddia edildi.

Bursa'da ucuza araba çıkarma bahanesiyle çok sayıda kişiden para toplayıp sırra kadem basan Bursalı avukat dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; çok sayıda şubesi olan ünlü bir galerinin avukatlığını da yaptığı öğrenilen Bursa Barosuna kayıtlı Avukat Y.Ç., değerinin çok altında fiyatlara araba sahibi yapacağı vaadiyle birçok kişiden para toplayıp ortalıktan kayboldu. Avukat tarafından mağdur edilen 10'a yakın kişinin müracaatı üzerine savcılık harekete geçti. Babası Bursa'da Sulh Hukuk Hakimliği yapan Y.Ç.'nin bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Y.Ç., yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hakim babasının banka hesaplarını da boşaltmış

Öte yandan avukat Y.Ç.'nin Sulh Ceza hakimliği yapan babasının banka hesaplarından 800 bin lira çektiği de iddia edildi. Y.Ç.'nin 10'a yakın kişiden 150 milyondan fazla para alıp dolandırmak suretiyle mağdur ettiği olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Banka, Bursa, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursalı Avukat, Ucuza Araba Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursalı Avukat, Ucuza Araba Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptığı İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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