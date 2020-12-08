Bursalı bir vekil daha koronaya yakalandı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , sosyal medya hesabından Aydın'a geçmiş olsun paylaşımında bulunarak, "Bursa Milletvekilimiz Muhammet Müfit Aydın'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde bir haftadır Covid-19 tedavisi gördüğünü öğrendim. Sn. Vekilimize Rabb'imden şifa diliyorum. Tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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