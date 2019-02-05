Son Dakika Haberleri: Bursalı Bisikletçiler Güzel Havanın Tadını Çıkardı

Bursalı Bisikletçiler Güzel Havanın Tadını Çıkardı

2 saat önce

Bursa'da havanın güzel olmasını fırsata çeviren bisikletçiler 50 kilometre pedal çevirdi.

Bursalı Bisikletçiler Güzel Havanın Tadını Çıkardı, System.String[]
Bursa'da havanın güzel olmasını fırsata çeviren bisikletçiler 50 kilometre pedal çevirdi.

Bursa'da Aydın Bisiklet tarafından hafta sonu düzenlenen bisiklet turu etkinliğine 100 kişinin üzerinde bisikletçi katıldı. Mudanya yolundan tura başlayan bisikletçiler, Bademli, Hasköy, Balabancık, Çekrice üzerinden Dereköy'e gitti. Burada kahvaltı molası veren bisikletçiler dönüşte aynı güzergahı kullanarak Hürriyet Mahallesine geri dönerken, yaklaşık 50 kilometre pedal çevirdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı turda bisikletçiler ayrıca araçla takip edildi.

Aydın Bisiklet İşletmecisi İsmail Aydın, 30 yıldır hava şartlarının el verdiği sürece hafta sonları tur düzenlediklerini belirterek, "havanın güzel olmasıyla kış da olsa arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Dereköy, Aydın, Bursa, Güncel
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