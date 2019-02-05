Bursalı Bisikletçiler Güzel Havanın Tadını Çıkardı
2 saat önce
Bursa'da havanın güzel olmasını fırsata çeviren bisikletçiler 50 kilometre pedal çevirdi.
Bursa
'da havanın güzel olmasını fırsata çeviren bisikletçiler 50 kilometre pedal çevirdi.
Bursa'da Aydın
Bisiklet tarafından hafta sonu düzenlenen bisiklet turu etkinliğine 100 kişinin üzerinde bisikletçi katıldı. Mudanya
yolundan tura başlayan bisikletçiler, Bademli
, Hasköy
, Balabancık
, Çekrice üzerinden Dereköy
'e gitti. Burada kahvaltı molası veren bisikletçiler dönüşte aynı güzergahı kullanarak Hürriyet
Mahallesine geri dönerken, yaklaşık 50 kilometre pedal çevirdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı turda bisikletçiler ayrıca araçla takip edildi.
Aydın Bisiklet İşletmecisi İsmail Aydın
, 30 yıldır hava şartlarının el verdiği sürece hafta sonları tur düzenlediklerini belirterek, "havanın güzel olmasıyla kış da olsa arkadaşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:38 Kaynak: İHA
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