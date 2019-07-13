Son Dakika Haberleri: Bursalı börekçiden Putin'e börekli teşekkür
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Bursalı börekçiden Putin'e börekli teşekkür

2 saat önce

Bursa'da börekçilik yapan Hasan Acar, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın aldığı Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmek amacıyla hazırladığı böreği, Kremlin Sarayı'na gönderdi.

Bursalı börekçiden Putin'e börekli teşekkür, System.String[]
Bursa'da börekçilik yapan Hasan Acar, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın aldığı Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmek amacıyla hazırladığı böreği, Kremlin Sarayı'na gönderdi.
Acar, firmasının şubelerinden birinde gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400'lerin ülkeye ulaşmasını çok önemli bulduklarını ve bu nedeniyle Putin'e teşekkür mahiyetinde börek göndermeye karar verdiklerini belirtti.
Uzun yola dayanıklı olmasından dolayı kol böreğini ıspanaklı yaptıklarını kaydeden Acar, "İnşallah Moskova'ya, Devlet Başkanı Putin'e kadar böreğimiz ulaşır." ifadesini kullandı.
Acar, daha sonra böreği Kremlin Sarayı'na ulaştırılmak üzere kargo görevlilerine teslim etti.
Kremlin Sarayı, Vladimir Putin, Rusya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:52 Kaynak: AA
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