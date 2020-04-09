Bursalı çift koronayı 1 haftada yendi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bursalı çift koronayı 1 haftada yendi - Son Dakika

Bursalı çift koronayı 1 haftada yendi

6 saat önce

Bursalı çift koronayı 1 haftada yendi Bursa'da korona virüs teşhisiyle aynı gün hastaneye yatırılan karı-koca, 1 haftada virüsü yenerek alkışlarla evlerinin yolunu tuttu.

Bursalı çift koronayı 1 haftada yendi

BURSA - Bursa'da korona virüs teşhisiyle aynı gün hastaneye yatırılan karı-koca, 1 haftada virüsü yenerek alkışlarla evlerinin yolunu tuttu.

Korona virüs şüphesiyle 30 Mart'ta VM Medical Park Hastanesi'ne başvuran karı-koca, 1 haftada virüsü yenmeyi başardı. Bursa İnegöl'de oturan 3 çocuk sahibi Hacer Kaplan ve Gafur Kaplan (46), ateş, öksürük, sırt ağrısı, terleme, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle VM Medical Park Bursa Hastanesi'ne başvurdu. Karı-kocanın Korona virüs test sonuçlarının 'pozitif' çıkmasıyla birlikte tedavi süreci başladı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici tarafından tedavi süreçleri takip edilen çift, hastaneye yatışlarının yapılmasından 1 hafta sonra virüsü yenerek taburcu edildi. Hekimler, hemşireler ve diğer idari personel tarafından alkışlarla tedavi gördükleri bölümden izolasyon kurallarına uygun bir şekilde taburcu edilen karı-koca, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Birlikte başarıyoruz

Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Gafur Kaplan, "Sırtımda sancılarım vardı. Öksürükle birlikte ağrılarım vardı. Mustafa Ekici Hocam'a geldik, yatışımızı yaptırdı. Süreç biraz ağırdı ama Allah razı olsun hekimimizden, hastane personelinden Çok iyi ilgilendiler. Şimdi gayet iyiyiz. İyileştik ve çıkıyoruz. Çok mutluyuz çünkü evimize gidiyoruz" diye konuştu.

Eşi Hacer Kaplan da "Bende de hastalık vardı, öksürük vardı. Ayakta duramıyordum. Eşim ve ben tedaviye birlikte başladık. Hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Daha iyiyim. Biz iyileştik. Her geçen gün umudumuz büyüyor. Birlikte başarıyoruz" dedi.

Her taburcu umutlandırıyor

Tedavi sürecini yöneten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici de "Korona virüsü salgını kapsamında ilk vak'a görüldüğünden bu yana tetkik ve tedavi süreçlerini hassasiyet ve titizlikle yönetiyoruz. Hastanemize başvuran Kaplan çiftinin tedaviye hızlı yanıt verip 1 haftada taburcu olmaları bizi çok mutlu etti. Modern tıbbın imkanlarıyla taburculuklarımız artarak devam edecektir. Yeter ki umudumuzu yitirmeyelim" açıklamasını yaptı. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da "Küresel bir salgınla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Hastanemizde bir yandan hijyen kurallarını harfiyen uygularken tedavi süreçlerinde de adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Hastanemizde Korona hastalarını ve normal hastaları ayrı servislere yatırıyoruz. Bu şekilde iki hasta gurubu için de güvenli bir sağlık alanı oluşturuyoruz. Diğer şikayetlerle gelen hastalarımızın tedavi ve ameliyatlarına da devam ederek diğer sağlık görevimizi de sürdürüyoruz. Ayrıca iyileşen hasta oranının her geçen gün artması bizi daha da umutlandırıyor. 1 haftada taburcu ettiğimiz Kaplan çifti de ayrı bir mutluluk oldu. Taburcu ettiğimiz her hasta ile virüsü yeneceğimize dair inancımız büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Bursalı çift koronayı 1 haftada yendi

Mustafa Ekici, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:48 Kaynak: İHA

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