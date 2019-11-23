Son Dakika Haberleri: Bursalı çocuk mobilya firması, Hollanda'da dünyanın en iyileri ile rekabet ediyor
Son Dakika Ekonomi Bursalı çocuk mobilya firması, Hollanda'da dünyanın en iyileri ile rekabet ediyor - Son Dakika Ekonomi

Bursalı çocuk mobilya firması, Hollanda'da dünyanın en iyileri ile rekabet ediyor

6 saat önce

Bursa'da özel tasarım çocuk mobilyası üretimi gerçekleştiren Moremo Mobilya'nın Hollanda'da sergilediği ürünler, dünyanın en iyi firmalarıyla rekabet ediyor.

Bursalı çocuk mobilya firması, Hollanda'da dünyanın en iyileri ile rekabet ediyor, System.String[]

Bursa'da özel tasarım çocuk mobilyası üretimi gerçekleştiren Moremo Mobilya'nın Hollanda'da sergilediği ürünler, dünyanın en iyi firmalarıyla rekabet ediyor.


Moremo Mobilya, Hollanda'da Mayıs ayında açılan 1500 metrekarelik çocuk mağazasının üçte birinde kendi ürünlerini sergilemeye başladı. Duvar dekorasyonundan aksesuara kadar mağazanın kendine ayrılan bölümünün tüm tasarımlarını kendi hazırlayan Bursalı firma, Hollandalılardan büyük bir ilgi görüyor. Dünyanın en büyük firmaları ile bu alanda rekabete başlayan Moremo, el işçiliği ve yüksek kalite ürünleri ile Hollandalı ailelerden büyük bir ilgi görüyor.


Avrupa pazarında adını duyurmaya başlayan Firmanın kurucu ortakları Pervin Katana ve Yusuf Katana, Hollanda'nın yanı sıra farklı ülkelerde de bayilikler vermeye devam edeceklerini açıkladı. - BURSA

Murat Erat, Hollanda, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
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