Bursalı doğa fotoğrafçısının hazırladığı yaban hayatı klibi beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursalı doğa fotoğrafçısının hazırladığı yaban hayatı klibi beğeni topladı - Son Dakika

Bursalı doğa fotoğrafçısının hazırladığı yaban hayatı klibi beğeni topladı

7 saat önce

Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 2019 yılında tamamı Bursa sınırları içerisinde çektiği yaban hayatı görüntüleriyle derlediği klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

Bursalı doğa fotoğrafçısının hazırladığı yaban hayatı klibi beğeni topladı, System.String[]

Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 2019 yılında tamamı Bursa sınırları içerisinde çektiği yaban hayatı görüntüleriyle derlediği klip, sosyal medyada ilgi görüyor. Ülkemizin canlı türü çeşitliliğine de dikkat çeken klip kısa sürede büyük beğeni topladı.


Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 2019 yılında çektiği yaban hayatına dair özel görüntülerini kısa bir kliple yayınladı. Çektiği görüntülerde ülkemizin yaban hayatında yer alan kuş türlerinin en neşeli hallerini paylaşan Tüydeş'e ünlü isimler de destek verince sosyal medyada kısa sürede binlerce tıklanmaya ulaştı. Yaptığı çalışmaların yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile başta Türkiye yaban hayatına dikkat çekmek için çaba sarf eden Tüydeş, bunu yanı sıra doğadan derlediği ilginç ve anlamlı hikayeleri basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Tüydeş'in çalışmalarını sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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