Bursalı duayen sanayici Ekinci vefat etti
54 dakika önce
Doğu Pres Otomotiv A.Ş. ve Ekinci Teknik Isıl İşlem A.Ş. firmaların kurucusu, duayen sanayici Nurettin Ekinci vefat etti.
Doğu Pres Otomotiv A.Ş. ve Ekinci
Teknik Isıl İşlem A.Ş. firmaların kurucusu, duayen sanayici Nurettin Ekinci vefat etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:00
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