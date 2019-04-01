Son Dakika Haberleri: Bursalı duayen sanayici Ekinci vefat etti

Bursalı duayen sanayici Ekinci vefat etti

54 dakika önce

Doğu Pres Otomotiv A.Ş. ve Ekinci Teknik Isıl İşlem A.Ş. firmaların kurucusu, duayen sanayici Nurettin Ekinci vefat etti.

Bursalı duayen sanayici Ekinci vefat etti, System.String[]
Doğu Pres Otomotiv A.Ş. ve Ekinci Teknik Isıl İşlem A.Ş. firmaların kurucusu, duayen sanayici Nurettin Ekinci vefat etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:00 

Ekinci, Ekonomi
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