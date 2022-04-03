Bursalı Egea'nın hibrit versiyonları satışa çıktı - Son Dakika

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Egea Hybrid ile ileriye doğru bir adım daha attıklarını belirterek, "Egea, sahip olduğu 48V hibrit teknolojisi sayesinde çevreci yaklaşımı ve yakıt tüketiminde sunduğu avantajın yanı sıra keyifli sürüş dinamiğiyle de öne çıkacak." dedi.

Tofaş'ın ürün geliştirme sürecinde önemli rol aldığı ve 2015 yılında üretimine başlanan Egea model ailesinin hibrit motorlu versiyonlarının tanıtım toplantısı Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Fiat Marka Direktörü Aytaç, toplantıda yaptığı konuşmada, 2022'ye yeniliklerle başladıklarını, ocak ayında cross wagon'u tüketiciyle buluşturduklarını ve Egea ailesinin merakla beklenen 1,6 Multijet II 130 HP'lik dizel otomatik şanzımanlı versiyonlarının da tüm gövde tiplerinde mart ayında Fiat showroomlarında yerini aldığını bildirdi.

Egea Hybrid'in sedan, hatchback, cross ve cross wagon gövde tiplerinde nisan ayından itibaren Türkiye'deki Fiat bayilerinde yerini alacağını aktaran Aytaç, Egea'nın, 2022 yılında ürün gamına eklenen yeni versiyonlar ve hibrit modelleriyle daha da güçleneceğini kaydetti.

"Yerlilik oranı yüzde 50'nin üzerinde"

Egea hibritte yerlilik oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu bildiren Aytaç, "Türkiye pazarında Fiat markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına geçen yıl 500 ve Panda ile başlamıştık. Egea Hybrid ile ileriye doğru bir adım daha atıyoruz. Egea, sahip olduğu 48V hibrit teknolojisi sayesinde çevreci yaklaşımı ve yakıt tüketiminde sunduğu avantajın yanı sıra keyifli sürüş dinamiğiyle de öne çıkacak." diye konuştu.

Fiat markasının son 3 yılda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduğunu vurgulayan Aytaç, Egea'nın, lansmanından itibaren, 2021 yılının sonunda 6'ncı kez "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobili", hafif ticari araç sınıfında ise yine Doblo'nun geçen yılın "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli" olduğunu bildirdi.

"Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması 32 bin kullanıcıya ulaştı"

Altan Aytaç, Fiat'ın, müşteri deneyimini sürekli geliştirerek farklı uygulama ve hizmetlerle de otomotiv sektörüne öncülük ettiğini söyledi.

Aytaç, "Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasını çok önemsiyor ve müşterilerimize yarattığımız değeri çok daha yukarıya taşımak için sürekli olarak çalışıyoruz." dedi.

2018 yılından bu yana kullanımda olan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının 32 bin kullanıcıya ulaştığını bildiren Aytaç, "Fiat Yol Arkadaşım Connect'te de yeni hizmet ve fonksiyonları bu yıl da zenginleştirerek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bağlanabilirlik teknolojisinde de liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Pazar tahminlerimizi 700-750 bin bandında sürdürüyoruz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aytaç, otomotiv pazarını değerlendirirken, şunları kaydetti:

"İlk iki aya baktığımızda pazar rakamları 88 binle geçen senenin sanırım yüzde 14 kadar altında. Özellikle geçen yıl aralıkta başlayan ekonomik sorunlar ve kurlardaki dalgalanmanın etkisine rağmen ocak, şubat aylarında bizim yine araç bulunurluğu ana problemimiz oldu. Önemli bir pazar payı yine bu dönemde de elde ettik.

Yıl nasıl gider? Yine tahminlerimizi 700-750 bin bandında sürdürüyoruz. Her ne kadar biraz beklentimizin altında bir şubat ve mart gidişatı da olsa yıl sonu toplam tahminlerimizi revize etmedik. Yine yüzde 15 ve üzeri bir pazar payı hedefimiz de sürüyor."

"Bütün dünya enflasyon açısından zor bir dönemden geçiyor"

Fiat Marka Direktörü Aytaç, Rusya-Ukrayna savaşının otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağına ilişkin bir soru üzerine, "Savaşın etkilerinin fiyatlara birebir yansımış olduğunu çok zannetmiyorum. Avrupa'yı bilemem tabii. Ama daha önce genel olarak bir global enflasyondan bahsediyoruz. Maalesef bu savaş ve bu kriz olmadan önce de bunları yaşamaya başlamıştık. Bütün dünya enflasyon açısından zor bir dönemden geçiyor, sadece Türkiye değil." ifadelerini kullandı.

Aytaç, bulunurluk sıkıntısının hala devam ettiğine dikkati çekerek, "Sıkıntılarımız devam ediyor. Çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Ama halen çip krizine bağlı malzeme akışlarında aksaklıklar yer yer devam ediyor. Mart ayında da yaşadık. Nisanda da bir miktar yaşayacağız gibi görünüyor." dedi.

3 farklı donanım seviyesinde otomatik şanzımanla satışa çıktı

Verilen bilgiye göre, Egea'nın otomatik şanzımanlı hibrit motorlu versiyonları bu aydan itibaren sedan, hatchback, cross ve cross wagon gövde tipleriyle Fiat showroomlarındaki yerini aldı.

Egea Hybrid, Easy (Sedan)/Street (hatchback ve cross), Urban ve Lounge olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde otomatik şanzımanla 509 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sınırlı sayıda hibrit motor seçenekli Egea, markanın çevrim içi satış kanalı "https://online.fiat.com.tr/" üzerinden ön satış kampanyası ile satışa sunuluyor ve Tofaş'ta geliştirilen bağlantılı araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect, çevrim içi rezervasyon gerçekleştiren ilk müşterilere hediye edilecek.

Hem çevreci hem yakıt tüketiminde avantajlı

Egea Hybrid, performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrikli motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid'de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW'lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor.

Egea'daki hibrit teknolojisi, aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Sadece elektrikli motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebilen (e-queueing) Egea Hybrid, tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi maksimum sürüş konforu sağlıyor.

Şehir içi kullanımda 100 kilometrede 5,0 litre tüketim

Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 kilometre hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlarken, yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 kilometrede 5,0 litrelik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.

Egea'daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP çevriminin yüzde 47'sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilmesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62'ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor. Yeni Egea Hybrid, tüm bu özellikleriyle sınıfındaki en gelişmiş 48-Volt Hibrit motor seçeneğini sunuyor.

Gelişmiş aktif güvenlik sistemleri

İleri sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan hibrit motorlu Egea, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi, "Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi ve Akıllı Uzun Far" gibi güvenlik donanımlarını Urban (orta) donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriyor.

Hayatı kolaylaştıran anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz akıllı telefon şarjı, kablosuz multimedya bağlantısı ve Kör Nokta Uyarı Sistemi ile (sedan gövde tipinde) otomatik bagaj açma sensörü gibi özellikler ise yine Lounge versiyonunda sunulmaya devam ediyor.