Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor - Son Dakika

Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yolcu, emekliliğinin ardından eline aldığı süpürgeyle her sabah Ömer Osman Çağlayan Okulu önü ve çevresineki sokakları düzenli olarak temizlemeye başladı. Gönüllü olarak sokakları temizlediğini ve çocuklara örnek olunması gerektiğini kaydeden Yolcu, "Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.


Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:26 Kaynak: DHA
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