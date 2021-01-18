Bursalı firma Avrupa normlarında karavan üreterek yurt dışına açıldı - Son Dakika

Bursa'da yaklaşık 8 yıl önce karavan imalatına başlayan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla izole tatile ilginin arttığı bu süreçte yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda üretime devam ediyor.

Firmanın Genel Müdürü Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri sektörde aldıkları eğitimler ve Ar-Ge çalışmalarıyla en iyi karavanları üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Salgın döneminde karavana ilginin arttığını ve karavancılığın insanların ilgisini daha fazla çekmeye başladığını belirten Taşkın, "Aynı zamanda yeni üreticiler de piyasada olmaya başladı. Karavana talep devam ediyor, hiçbir azalma yok. Türkiye'de 5-6 yılda kazanılacak ivme, pandemiyle beraber 5-6 aylık bir zamanda kazanılmış oldu." dedi.

Taşkın, yurt dışından karavan talebinin de arttığını, Kovid-19 sürecinde ihracata da başladıklarını bildirdi.

İhracat çalışmalarına değinen Taşkın, şöyle devam etti:

"Daha önce İngiltere'ye karavan göndermiştik. Çok yakında bir araç da İsviçre'ye göndereceğiz. Arkasından hemen bunlar seri olarak devam etmeye başlayacak. Çok yakın bir zamanda Fransa'ya da araç göndermeye başlayacağız. Daha çok ülkeye karavan göndermek için de biz daha çok çalışacağız. Yakın bir zamanda 20-30 ülkeye karavan ihracatını konuşuyor olacağız. Karavan üretimi ve işçiliğinde Avrupa normlarına göre çalışıyoruz. Karavan üretirken mümkün olduğu kadar kullandığımız parçaların yerli olanlarını tercih ediyoruz. Norm ve karavan üretiminde kullanılan ürünlerle ilgili sıkıntımız kalmayınca geriye işçilik kalıyor. İhraç ettiğimiz karavanlarla Türk işçiliğini Avrupa'ya göstermiş olduk. Yurt dışındaki insanlar bizim işçiliğimizi gördükten sonra aldığımız talepler artmaya başladı."

Hüseyin Taşkın, sektörde çalışacak kalifiye eleman bulmakta güçlük çektiklerini belirtti.

"Mini comfort" sınıfı karavanın özellikleri

Taşkın, İsviçre'ye göndermek üzere tasarladıkları "mini comfort" sınıfı karavanla gezerken istenilen yerde konaklanabildiğini aktardı.

Ürettikleri karavanın içinde 4 kişinin yolculuk yapıp konaklayabildiğini anlatan Taşkın, "Normalde bu aracın içinde ayakta durulamıyordu. Tavan kısmına yaptığımız tasarımla aracın üst kısmı açılabiliyor ve bu açılan kısım yatak oluyor. Kapalı olduğunda ise çok az yer kaplıyor. Ayrıca bu tavan kısmına özel bir kilit sistemi ekledik. Kendi kendine açılma ihtimalini sıfıra düşürdük. Birinin kilidi açması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taşkın, 160 santimetre olan aracın iç yüksekliğinin, üst bölüm açıldığında 220 santimetreye çıktığını dile getirdi.

Karavana mutfak modülü eklediklerini, uzun kasalı olanlara da banyo ve tuvalet ilave ettiklerini bildiren Taşkın, "Karavanın içinde 50 litre temiz su tankı var. Araçta akü var. İsteğe bağlı olarak güneş enerjisi paneli ekleyebiliyoruz. Araç giderken kendi enerjisini depolayabiliyor. Genel olarak bakıldığında bu karavan, hafta sonları kısa tatiller için çok uygun hale geldi. Ayrıca, küçük olduğu için günlük aracınız olarak da kullanabilirsiniz. İşe giderken kullanıp hafta sonları da tatil yapabilirsiniz." diye konuştu.

Taşkın, özellikle salgın sürecinde karavan talebine yetişemediklerini, temiz ikinci el araç bulmakta güçlük çektiklerini sözlerine ekledi.