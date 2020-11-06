Sıfır atık ve az maliyetle çalışan "asfalt tamir makinesi" geliştirildi

Bursa'da endüstriyel ısıtıcı alanında faaliyet gösteren bir firma, atıksız asfalt tamiri sağlamasının yanı sıra bu işlemin süre ve masrafını azaltan makine geliştirdi.

Firmanın iki yıllık çalışmasının ürünü olan "Asfaltmatik", normalde 7 iş makinesiyle yapılan asfalt tamirinin tek makineyle yapılmasını sağlıyor.

Patenti alınan ürün, bozuk asfaltı 350 derece sıcaklıkla yerinde erittikten sonra yeni asfalt dökülüp bunun üzerine bir miktar da bağlayıcı rejenerasyon sıvısı ilave edilerek, sıfır atıkla ve az bir maliyetiyle rehabilite edilmesine imkan tanıyor.

"Yamada tam bir kaynaşma sağlanıyor"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Arif Demirören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerji savaşlarının yaşandığı bir dönemde kaynakları bulmak kadar doğru kullanmanın ve "sıfır atık" konusunun önemli olduğunu söyledi.

Sahip oldukları 40 yıllık deneyimden yola çıkarak bu ürünü geliştirdiklerini belirten Demirören, şöyle devam etti:

"Asfalt tamiri yapabilmek için önce asfaltı bir makineyle kesmek gerekiyordu. Kestiğimiz asfaltı bir başka makineyle küreyerek kamyona yüklemek, yüklenen malzemeyi bir döküm sahasına götürmek ve sonra bir asfalt robotunun gelip eksilen miktar kadar asfalt dökmesi gerekiyordu. Bu şekilde 7 iş makinesi ve 15-16 personel ile en erken 30-45 dakikada asfalt tamiri yapılıyor. Biz asfaltı yerinde, getirip götürmeden bileşenlerini ısıtarak ayrıştırdık ve 350 derece sıcaklık verdik. Asfaltı yerinde erittik. Erittiğimiz asfaltı miksaj yapıp üzerine bir miktar da bağlayıcı rejenerasyon sıvısı ilave ederek, takriben 20 dakikada 10 metrekarelik bir asfaltı sıfır atıkla ve neredeyse çok küçük bir enerji maliyetiyle tamir, rehabilite etmiş olduk."

Demirören, asfaltmatiğin yama yapılan asfalt ile yeni dökülen asfaltı da ısıtarak işleme tabi tuttuğunu dile getirdi.

İki taraf da ısıtıldığından, yapılan yamada tam bir kaynaşma sağlandığı bilgisini veren Demirören, "Tam kaynaşma olduğunda yağmur veya benzeri sulardan gelen karbonik asitlerin sızması engellenmiş oluyor ve asfaltın gençleştirilmesi sağlanıyor." dedi.

"400 liralık propan tüple 200 metrekare alan rehabilite ediliyor"

Demirören, bu makinenin propan tüple çalıştığını bildirdi.

Bir tüpün içerdiği 45 kilogram gazla 50 yama yapılabildiğini belirten Demirören, şöyle konuştu:

"Makinenin sahada rahat çalışabilmesi için herhangi çeki demiri olan bir aracın arkasına bağlanabilecek bir yama kiti oluşturduk. Makine, römorkun içine bir çekme halatıyla bir kişi tarafından rahatlıkla yüklenebiliyor. Bunun yanı sıra kompaktör, tırmık, rejenerasyon sıvısı konuluyor. Bu kit, hazır halde duruyor. Nerede bir asfalt onarımı gerekiyorsa önleyici hekimlik gibi henüz asfaltın bozulmasına müsaade etmeden 'kuş banyosu' denilen oluşumlarında, 'timsah sırtı' denilen çatlaklarda, sorunun büyümesine müsaade etmeden süratli bir şekilde gidip yerinde kısa sürede tamir yapmayı sağlıyor."

Arif Demirören, makineyle asfalttaki sorunun büyüyüp, çoğalıp masraf oluşmasının önüne geçtiklerini belirtti.

Asfalt tamirinde mevcut maliyet ile şu anki sıfır atıklı maliyet arasında uçurum kadar fark olduğunu vurgulayan Demirören, "Bir propan tüpün dolum fiyatı 400 lira. Bununla 200 metrekare yama yapılabiliyor. Üstelik sadece iki kişi ve bir makineyle." ifadelerini kullandı.

Demirören, geliştirdikleri makinenin kısa sürede onarım yapmasının, asfalt yaması sırasında trafikteki aksamayı da önlediğini anlatarak, makinenin patentini aldıklarını sözlerine ekledi.