Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek - Son Dakika

Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek

15.01.2021 11:17

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Ermaksan firması arasında başlatılan Sanayi-Doktora Programı iş birliğiyle, sağlık sektöründe kullanılan ithal cihaz ve ekipmanların Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Ermaksan firması arasında başlatılan Sanayi-Doktora Programı iş birliğiyle, sağlık sektöründe kullanılan ithal cihaz ve ekipmanların Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yüksek nitelikli iş gücünün sanayiye entegre edilmesi amaçlanan program kapsamında BUÜ Teknoloji Transfer Ofisinin girişimleriyle proje başlatıldı.

BUÜ'den 3 doktora öğrencisi, Ermaksan'ın Ar-Ge biriminde sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu alet ve cihazların geliştirilmesi için çalışmaya başladı.

Yüksek teknolojili ürünlerin üretimi konusunda çalışmalarını sürdüren Ermaksan'da ayrıca sağlık alanında görev yapan akademisyenler de çalışmalara katkı sunacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, AA muhabirine, üniversite-sanayi iş birliği konusunda Türkiye'de önemli adımlar atıldığını söyledi.

Sanayi ve üniversiteyi ileriye taşıyacak güzel projelerin hayata geçirildiğini belirten Kılavuz, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK tarafından uygulanan '2244 Sanayi Doktora Programı' kapsamında 2020 yılı çağrısında sağlık alanında Bursa'da ilk defa sağlık ve diş hekimliği alanında Ermaksan ile iş birliği yaptık. İmzaladığımız protokol ile sağlık alanında, diş hekimliğinde alet ve ekipmanlarında çok ciddi atılımlar yapacağız inşallah. İthal ettiğimiz malzemeleri kendi mühendislerimizle imal etmek ve belli bir süre sonra da dışarıya ihraç etmek noktasında olacağız. Bunu Türkiye'nin geleceği açısından önemli görüyorum."

Firmanın lazer ve çipler alanında iyi üretimler gerçekleştirdiğini kaydeden Kılavuz, el birliğiyle Bursa ve Türkiye'yi ileriye taşıma gayretinde olduklarını dile getirdi.

Üç boyutlu sistemlerle sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojiler geliştirilecek

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan da makine teknolojileri alanında çalıştıklarını, uzun süredir yüksek teknoloji konusunda yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini anlatan Özkayan, "Yarı iletkenler, çip üretimi, lazer sistemleri, savunma sanayisi alanlarında yatırım ve üretim yapıyoruz, bunları ihraç ediyoruz. Uludağ Üniversitesi ile Rektörümüzün girişimciliğiyle ve destek olmasıyla, sağlık alanında teknoloji ile Ermaksan'ın üretim gücü ve pratiklerini, üniversitenin akademik gücünü bir araya getirerek bu alana da yönelmek istiyoruz." dedi.

Özkayan, araştırıp geliştirebilecekleri birçok şey olduğunu gördüklerine işaret etti.

Türkiye'nin yüksek teknolojide önemli ölçüde ithalata bağımlı olduğunu ifade eden Özkayan, "Hem ara ürünlerde hem de kullanılan ürünlerde bunu mutlaka kırmamız gerekiyor. Kendimiz üretirsek, teknolojiye de hakim olursak ve hatta bunu ihraç edersek bu ülke öyle güçlenecek. Bu anlamda üniversite-sanayi iş birliğine çok önem veriyoruz. Sağlık ve tıp alanında birçok konu var. Özellikle 3 boyutlu sistemlerde implant geliştirme, mikroteknolojiler, biyoteknoloji alanlarında birlikte çalışacağız. Lazer teknolojisiyle geliştireceğimiz sistemler de var." bilgisini paylaştı.

Çalışmaları başlattıklarını ve ilerleme aşamasında olduklarını belirten Özkayan, sağlıktaki teknolojik sistemlerin hem kritik hem de pahalı olduğunu, dünyada çok ciddi pazar payı bulunduğunu ve bundan yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Sağlık alanında yapay zeka konularında iş birliğine gidiyoruz"

BUÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral, sağlık alanında kullanılan cihazlar konusunda dışa bağımlılığa dikkati çekti.

Bunun azalması amacıyla projeyi önemli gördüklerini anlatan Oral, şunları kaydetti:

"İleride Türkiye'ye herhangi bir şekilde yaptırım, ambargo uygulanacağı durum söz konusu olursa oldukça sıkıntılı bir duruma düşme noktasında kalabiliriz. Bir yıldan fazla süredir sağlık-sanayi platformu kurma noktasında yapılanmaya gittik. Burada Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, İktisat fakültelerindeki hocalarımızla bir araya gelip çeşitli araştırma ve çalışma grupları oluşturduk. Sağlık alanında hem ilaç olsun hem de yapay zeka konularında iş birliğine gidiyoruz. Bunun dışında hücresel tedaviyle ilgili birtakım atılımlarımız var."

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam ise projeyle sağlık alanında çalışan akademisyenlerin sanayi-üniversite iş birliği konusunda farkındalıklarının artırılacağına inandığını vurguladı.

Ermaksan ile yapılan protokolün tıp için önemli olduğunun altını çizen Sağlam, "Diş hekimliğinde kullanılan çok basit ama her biri için dışarıya 100 avro ödediğimiz parçaları çalışıyor hocalarımız. Lazer, diş hekimliği alanında çok kullanılıyor, bununla ilgili projeler var. Son olarak da implantlar var. Ülkemizin çok önemli miktarda ithalat yaptığı bir alanda yavaş yavaş yerli üretimler çok daha ön plana çıkmış olacak." diye konuştu.

Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek
Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek
Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek
Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek

Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Doktora, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bursalı firmada yetişecek doktoralı sanayiciler tıbbi cihaz ve ekipman üretecek - Son Dakika


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