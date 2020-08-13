Bursalı firmadan antibakteriyel havlu

Bursa'da bir tekstil firması, geliştirip patentini aldığı bakteri ve mikropları önleyen mikrokapsüller barındıran havluyla American Business Awards'ta iki ödüle layık görüldü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, kullanıcıya faydalı ürünler sunmak amacıyla yeni teknolojilerin uygulandığı hijyenik ürünler geliştiriliyor.

Tamamen doğal içerikli antibakteriyel solüsyonu "mikrokapsülasyon" teknolojisiyle birleştiren firmanın geliştirdiği havlu, antibakteriyel özelliğini 20 yıkamaya kadar koruyor ve bakteri, virüs, mantar ile küfün gelişmesini, çoğalmasını engelliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen firmanın icra kurulu başkanı Alper Bursalı, bu yıl 17'ncisi düzenlenen American Business Awards'ta, "Tüketici Ürünleri: Ev Ürünleri" kategorisinde altın, "Yılın İnovasyonu: Tüketici Ürünleri Endüstrileri" kategorisinde ise bronz ödüllerine layık görüldüklerini söyledi.

Ödüllerden duyduğu memnuniyeti aktaran Bursalı, "Ar-Ge ve tasarım merkezimizin geliştirdiği hijyenik ürünlerini dünyanın dört bir yanına sunarak, güncel ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu ödüllerin asıl sahibi olan bütün çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.