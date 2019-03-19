Son Dakika Haberleri: Bursalı firmalar İspanya’da

Bursalı firmalar İspanya’da

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında otomotiv sektörü temsilcileri, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Automechanika Fuarı'na çıkarma yaptı.

Bursalı firmalar İspanya’da, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında otomotiv sektörü temsilcileri, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Automechanika Fuarı'na çıkarma yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:10 

Ekonomi
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