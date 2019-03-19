Bursalı firmalar İspanya’da
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında otomotiv sektörü temsilcileri, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Automechanika Fuarı'na çıkarma yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında otomotiv sektörü temsilcileri, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Automechanika Fuarı'na çıkarma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:10
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