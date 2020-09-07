Bursalı firmalar Romanya pazarında - Son Dakika

Bursalı firmalar Romanya pazarında

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye'nin Romanya'da son derece güçlü bir ekonomik varlığı bulunduğunu belirterek, "Bursalı firmaların da ülkedeki ticari faaliyetini artırmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

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Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye'nin Romanya'da son derece güçlü bir ekonomik varlığı bulunduğunu belirterek, "Bursalı firmaların da ülkedeki ticari faaliyetini artırmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğiyle düzenlenen online seminerler devam ediyor. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Köstence Ticaret Ataşesi Kadir Yazıhan ve DEİK Türkiye- Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli'nin konuşmacı olarak katıldığı Romanya Pazarı ve Ticaret Yatırım İmkanları Semineri, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ve UİB Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Polat'ın da katıldığı webinarda Türkiye ve Romanya ticari ilişkileri, potansiyel sektörler ve yeni iş fırsatları değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Romanya'nın Doğu Avrupa'nın coğrafi ve stratejik olarak önemli ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bursa ve Romanya arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında 460 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Şener, 866 firmanın Bursa'dan Romanya'ya ihracat yaptığı bilgisini verdi. Şener, Bursa'da Romanya sermayeli 5 üretici firmanın faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye ve Romanya'nın köklü kültürel ve tarihi bağlara sahip olduğunu belirtti. 90'lı yıllardan itibaren Romanya'da yerleşik güçlü bir Türk iş camiasının oluşmaya başladığını anlatan Aramaz, "Romanya'da hemen her sektörde ülkemizi temsil eden çok güçlü firmalarımız var. Buradaki firmalarımızın başarıları, ekonomik ilişkilerimize önemli katkılar sunuyor. Bursalı firmalarımızın da Romanya'ya ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Durmazlar Holding'in Resita Belediyesi ile imzaladığı tramvay üretim anlaşması törenine katılmıştım. Coşkunöz Holding ile buradaki yatırımları için sürekli yakın temas halindeyiz. Türkiye'nin her bölgesinden Romanya'ya yatırımların gelmesi, ülkeye ihracat rakamlarımızın artmasını hedefliyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na da bu önemli toplantı için teşekkür ediyorum." dedi.

Ticaret hacmi 6,8 milyar avroya ulaştı

Romanya Bükreş Ticaret Müşaviri Sude Gürcan, Romanya'nın Balkan coğrafyası ve Doğu Avrupa'da Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olduğunu söyledi. Gürcan, "Türkiye, Romanya'nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında 7., ihracat yaptığı ülkeler arasında ise 8. sırada yer alıyor. AB ülkeleri dışında Romanya'nın en önemli partneri durumundayız. 2019 yılında toplam ticaret hacmimiz 6,8 milyar avro olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Romanya'nın AB üyeliği ile birlikte yatırım konusunda bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Gürcan, "2003 yılında 10 milyar avro olan doğrudan yatırımlar, 2019 yılında 83,9 milyar avroya yükseldi. Yatırımların yüzde 32'si imalat sektöründe. Dacia ve Ford ülkede üretim yapıyor. 2019 yılında yüzde 23 büyüme kaydeden otomotiv sektöründe ciro 30 milyar avroya ulaştı. Gümrük vergisi avantajı, AB fonlarından yararlanma imkanı, ekonomik göstergelerdeki istikrarı, coğrafi konumu, kültürel ve tarihi yakınlığı ile ülkemize olan olumlu yaklaşım Romanya'yı Türk yatırımcılar açısından cazip kılan en önemli faktörler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli, Türkiye'nin Romanya'ya ihracatının artması adına çalıştıklarını söyledi. Pandemi dolayısıyla yaşanan kayıpları yılın ikinci yarısında telafi etmeyi hedeflediklerini belirten Süsli, "Romanya Türkiye'ye çok yakın bir ülke. Romanya'daki insanların Türk firmalarına çok olumlu yaklaşımları var. Bizleri kendilerinden biri gibi görüyorlar. Burada 15 binden fazla Türk şirketi var. Almanya'nın ardından yurt dışında en çok Türk şirketinin olduğu ülke Romanya. Ülkemizin önemli firmalarının bir ayağı da burada. Çok başarılı işler yapıyorlar. Romanya'da Türk İş Adamları Derneğimiz de var. Romanya'ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız gereken her türlü desteği bu derneğimizden de alabilirler" dedi. - BURSA

Türkiye, Romanya, Bükreş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursalı firmalar Romanya pazarında - Son Dakika Ekonomi

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