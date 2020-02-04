Bursalı firmanın ilk tramvay ihracatı, Polonya'ya

Bursa'da faaliyet gösteren Durmazlar Makina AŞ tarafından ilk tramvay ihracatı, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'nın Olsztyn kentine yapıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO Raylı Sistemler Kümelenmesi Üyesi ve BTSO'nun projelerinde aktif olarak görev alan Durmazlar firması ilk tramvay ihracatını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, demir yolu sanayisinin, ticareti, kültürü ve sosyal yaşamı değiştiren bir nitelik taşıdığını belirterek, bu alanda yapılan yatırımların sadece ekonomideki büyümenin değil, güçlü bir kalkınmanın da anahtarı olduğunu vurguladı.

Bakanlıkların da destekleriyle hayata geçirilen 30'u aşkın UR-GE, kümelenme ve HİSER projesiyle yüzlerce firmayı Türkiye'nin yerli ve milli hedefleri için bir araya getirdiklerini aktaran Burkay, "Raylı sistemler alanında kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle ilkini katılımcı firmalarımızın ihracatlarındaki yüzde 65'lik artışla tamamladığımız Raylı Sistemler UR-GE projesinin ikincisi için de çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve ekibini kutlayan Burkay, firmanın bu atılımının Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.