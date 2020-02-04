Bursalı firmanın ilk tramvay ihracatı, Polonya'ya - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursalı firmanın ilk tramvay ihracatı, Polonya'ya - Son Dakika Ekonomi

Bursalı firmanın ilk tramvay ihracatı, Polonya'ya

6 saat önce

Bursa'da faaliyet gösteren Durmazlar Makina AŞ tarafından ilk tramvay ihracatı, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'nın Olsztyn kentine yapıldı.

Bursalı firmanın ilk tramvay ihracatı, Polonya'ya, System.String[]

Bursa'da faaliyet gösteren Durmazlar Makina AŞ tarafından ilk tramvay ihracatı, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'nın Olsztyn kentine yapıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO Raylı Sistemler Kümelenmesi Üyesi ve BTSO'nun projelerinde aktif olarak görev alan Durmazlar firması ilk tramvay ihracatını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, demir yolu sanayisinin, ticareti, kültürü ve sosyal yaşamı değiştiren bir nitelik taşıdığını belirterek, bu alanda yapılan yatırımların sadece ekonomideki büyümenin değil, güçlü bir kalkınmanın da anahtarı olduğunu vurguladı.

Bakanlıkların da destekleriyle hayata geçirilen 30'u aşkın UR-GE, kümelenme ve HİSER projesiyle yüzlerce firmayı Türkiye'nin yerli ve milli hedefleri için bir araya getirdiklerini aktaran Burkay, "Raylı sistemler alanında kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle ilkini katılımcı firmalarımızın ihracatlarındaki yüzde 65'lik artışla tamamladığımız Raylı Sistemler UR-GE projesinin ikincisi için de çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve ekibini kutlayan Burkay, firmanın bu atılımının Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Polonya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gözüyaşlı bir annenin feryadı: "İkinci çocuğumu da kaybetmek istemiyorum"
Şoför, üstü kirli diye otobüsten kovduğu çocuk için kendisine tepki gösteren yolcuyu darp etti Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor Mardinli üretici, "Virüsü önleyecek" diyerek Çin Devlet Başkanı'na sabun gönderdi

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalı firmanın ilk tramvay ihracatı, Polonya'ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]