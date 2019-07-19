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Bursalı fotoğrafçının 'Srebrenitsa' sergisine rekor ziyaretçi

2 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi personeli ve fotoğraf sanatçısı Hakan Aydın tarafından Bursa Göç Tarihi Müzesi ve Şehreküstü Meydanı'nda açılan 'İnsanlığın Vicdanında Srebrenitsa' isimli sergiyi 10 bini aşkın kişi izledi.

Bursalı fotoğrafçının 'Srebrenitsa' sergisine rekor ziyaretçi, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi personeli ve fotoğraf sanatçısı Hakan Aydın tarafından Bursa Göç Tarihi Müzesi ve Şehreküstü Meydanı'nda açılan 'İnsanlığın Vicdanında Srebrenitsa' isimli sergiyi 10 bini aşkın kişi izledi.

Bursalı fotoğraf sanatçısı Hakan Aydın, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirdiği Srebrenitsa ziyaretinde çektiği fotoğrafları Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde sergiliyor. 11 Temmuz'da açılışı gerçekleştirilen sergilere Bursalılar ilgi gösterdi. Henüz bir haftayı geride bırakan sergiyi binlerce kişi ziyaret etti. Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde eylül sonuna kadar açık olacak ücretsiz sergiye katılımın aynı yoğunlukla devam etmesi bekleniyor.

2017 yılında Nezuk'tan Srebrenitsa'ya, yani tersine göçü temsil edecek şekilde yürünen anma yürüyüşlerine katılan Bursalı fotoğrafçı, üç gün süren zorlu yolculuğu kendi objektifinden fotoğrafladı. Yol boyunca gözüne takılan çok sayıda dramı belgeleyen Hakan Aydın, "Benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir yolculuk oldu. Yolda acı-tatlı çok sayıda farklı kare ile karşılaştım. Yakınlarını bu soykırımda kaybeden insanların yüzündeki ifadelere odaklanarak yüzlerce fotoğraf çektim. Yaşanan zulmün unutulmaması adına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile bir sergi açmaya karar verdik. İki yıldır aynı tarihlerde sergimizi Bursa'da açıyoruz. Bu yıl ciddi bir ilgi oldu. Sergimizi 10 bini aşkın insan ziyaret etti. Eylül sonuna kadar bu sayının katlanarak artacağını ve bir rekorun kırılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Hakan Aydın, sergiye Türklerin yanı sıra turistlerin de önemli bir ilgi gösterdiğini söyledi. Bursa'yı ziyarete gelen dünyanın farklı ülkelerinden insanların tüm fotoğrafları tek tek incelediğini vurgulayan Aydın, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın de sergi açılış töreninde kendilerini yalnız bırakmadığını açıkladı. - BURSA
Srebrenitsa, Aydın, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
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