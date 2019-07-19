Bursalı fotoğrafçının 'Srebrenitsa' sergisine rekor ziyaretçi

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Profesör hayatını kilosu 680 bin lira olan ekran kimyasalının yerli üretimine adadı

Hande Ataizi düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı!

23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?