Bursalı gaziye coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursalı gaziye coşkulu karşılama - Son Dakika

Bursalı gaziye coşkulu karşılama

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG'li teröristlerden arındırılan Resulayn'daki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, tedavisinin ardından memleketi Bursa'da coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Bursalı gaziye coşkulu karşılama, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD- YPG'li teröristlerden arındırılan Resulayn'daki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, tedavisinin ardından memleketi Bursa'da coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.


Ekim ayında çıkan çatışmada yaralanan ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Gazi Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, tedavi sonrası memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı çayırlı köyüne geldi. Gazi İbrahim Karpuz'u memleketinde Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Lütfi Kocamanoğlu, İlçe Jandarma komutanı Barış Ünver, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, sivil toplum örgütlerinin başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş karşıladı.


Gazi İbrahim Karpuz'un evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi. - BURSA

Resulayn, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi
Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 04:33:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalı gaziye coşkulu karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]