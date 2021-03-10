Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde - Son Dakika

Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde

10.03.2021 11:00

Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevi yapıyor. Bursalı 42 yaşındaki Türk kaptan Yusuf Sencer Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle açlık grevine girdi, grevi devam ediyor.

Bursalı gemi kaptanı, Kuveyt Limanı'nda 62 gündür açlık grevi yapıyor

KUVEYT Limanı'na girişine, bağlı olduğu şirketin iflas etmesi sonucu yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle izin verilmeyen Katar bandıralı kuru yük gemisinin Türk kaptanı Yusuf Sencer Sotan (41) 62 gündür açlık grevi yapıyor. Sotan, 'Dayanacak gücüm kalmadı.Tek isteğim bir an önce sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde gemiden ayrılıp, vatanıma kavuşmak' dedi.

Bursa'da yaşayan 23 yıllık gemi kaptanı Yusuf Sencer Sotan, 2019 yılının Ekim ayında, Katarlı bir şirkete ait gemide çalışmaya başladı. 2020 yılının Şubat ayında da Bangladeş'e yük taşıyacak olan şirkete ait gemiyle yola çıktı. Beraberinde biri Azerbaycan, biri Bangladeş, 16'sı Hindistan uyruklu 18 personel ile denize açılan Sotan'ın iddiasına göre, şirketin verdiği talimat doğrultusunda Basra Körfezi'nde demir attı. 3 aylık bekleme süresinin ardından da gemi, Kuveyt'in Shuaiba Limanı'na hareket etti. Yine iddiaa göre, şirket yetkilileri Kaptan Sotan'a, Shuaiba Limanı'ndaki kargo tahliyesinin iptal edildiğini, personel değişimi ve ikmal işlemi yapılacağını bildirdi. Bu işlemler için Shuaiba Limanı'na gelen geminin Kuveytli Limanı'na yanaşmasına izin verilmedi. İki hafta limana yakın bir yerde bekleyen gemi, Nisan ayında yapılan görüşmeler üzerine limana alındı. Bu kez de gemideki personelin limana girişine izin verilmedi. Uzun süre şirket yetkilerine ulaşamadığını iddia eden Sotan, 18 mürettabatıyla birlikte gemide mahsur kaldı. Ağustos ayında şirketin iflas ettiğini öğrenen kaptan Yusuf Sencer Sotan, tüm girişimlerine rağmen sonuç alamadı. Sotan, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden yardım istedi. Büyükelçilik devreye girdi ancak yapılan görüşmelere rağmen sorun çözülemedi. Kaptan Sotan, mürettebat ile birlikte 7 Ocak 2021 günü, açlık grevine başladı. Dışişleri yetkilileri ise, geminin ticari bir anlaşmazlık nedeniyle limanda tutulduğunu bildirerek, Türk Büyükelçiliği'nin gemideki Türk personel ile irtibat halinde olduğunu, Türk vatandaşının ülkeye dönmesi için tüm girişimleri yaptıklarını bildirdi.

'GİRİŞİMİZE İZİN VERİLMEMEKTEDİR'

62 gündür açlık grevini sürdüren kaptan Yusuf Sencer Sotan, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Gemideki tek Türk olduğunu ve 18 kişilik mürettabatıyla birlikte bir yılı aşkın süredir mahsur kaldıklarını belirten Sotan, '2020 yılı Şubat ayında personel değişimi için Shuabia Limanı'na geldik. Fakat Mart ayı başındaki pandemi dolayısıyla Kuveyt otoritelerinin karşı çıkmasıyla personel değişimi gerçekleşemedi. 1 Nisan günü limana yanaşmamıza izin verilip Mayıs ayı içerisinde gemimiz bağlanmıştır. Otoriteler Haziran ayında gidebileceğimizi söylemesine rağmen sözlerini yerine getirmemeleri üzerine ben, Hintli ve Azerbaycanlı tüm gemi personeli kendi ülkelerimizin büyükelçiliklerine yardım talebinde bulunduk. Gemiden kurtulmak için talepte bulunduğum ilk günden beri Türk Büyükelçiliğimiz bana her türlü yardım ve desteği sürdürdü. İlgili otoritelerle gerekli görüşmeler yapılıp gerekli desteği sağlamıştır. Lakin bu zamana kadar hiçbir sonuç alınamamıştır. Israrla istememize rağmen girişimize izin verilmemektedir' dedi.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Ülkesine kavuşmak için gösterdiği tüm çabasına rağmen sonuç alamayınca açlık grevine başladığını dile getiren Sotan, 'Çalıştığımız şirket iflas etti. O zamandan beri kumanya, su ve diğer ihtiyaçlarımız yetkililerce karşılanmakta. Gemimiz bayraksız ilan edildikten sonra tamamen Kuveyt'e ait oldu. Tüm insan hakları kuruluşları durumumuz hakkında bilgi sahibi oldukları halde hala bir sonuç çıkartamamıştır. Mental ve psikolojik olarak dayanacak gücüm kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan vatanıma ve aileme kavuşabilmek için acilen yardım talep ediyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek isteğim bir an önce sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde gemiden ayrılıp vatanıma kavuşmaktır.?

Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde
Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde

Kuveyt, İflas, Gemi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:58:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusuf Sotan, ticari anlaşmazlık nedeniyle 62 gündür açlık grevinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei