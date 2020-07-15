Bursalı genç avukat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi 27 yaşındaki avukat Aybars Adıgüzel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç avukat memleketi Bursa'da ailesi ve meslektaşları tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi 27 yaşındaki avukat Aybars Adıgüzel geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adıgüzel geçtiğimiz Şubat ayında adliye içerisinde saldırıya uğrayarak darp edilmişti.



Bakırköy Adliyesinde 14 Şubat 2020'de darp edilmesi olayıyla gündeme gelen İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi avukat Aybars Adıgüzel geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından "Bu büyük bir acı. Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı. Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan bir örnek kişiydi. Allah rahmet eylesin" cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.



Genç avukat memleketi Bursa'da ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından Fatih Sultan Mehmet camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi - BURSA